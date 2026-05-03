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Domingo, 3 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DURA ACUSACIÓN

Lilia Lemoine atacó a Victoria Villarruel: la llamó "domadora de bombillas" y vaticinó una alianza con Moreno

La diputada libertaria profundizó la interna del Gobierno al acusar a la vicepresidenta de planear traiciones y de alejarse del espacio oficialista.

La interna en el seno de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de tensión este domingo cuando la diputada nacional Lilia Lemoine atacó con dureza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, calificándola como "domadora de bombillas"

La legisladora, integrante del círculo de confianza de la Casa Rosada, arremetió contra la titular del Senado a través de las redes sociales, sugiriendo que posee intenciones de desestabilizar a sus eventuales socios políticos y cuestionando su lealtad hacia el espacio.

Acusaciones de traición y "golpe"

El cruce se produjo luego de que la legisladora citara una publicación que analizaba un posible acercamiento estratégico entre la vicepresidenta y el expresidente Mauricio Macri

Ante este escenario, Lemoine no ahorró críticas y lanzó una advertencia sobre la conducta de la funcionaria al asegurar que "Villarruel lee el tuit y ya empieza a planear cómo hacerle un golpe a Mauricio".

Esta declaración refuerza la fractura pública que mantienen distintos sectores del oficialismo respecto a la agenda propia que Villarruel despliega desde la Cámara Alta, la cual ha generado roces recurrentes con el sector más cercano al presidente Javier Milei.

El futuro electoral según Lemoine

La arremetida de la diputada escaló hacia la ironía respecto al futuro político de la funcionaria, vinculándola directamente con sectores de la oposición peronista dura. 

En sus declaraciones, la legisladora sostuvo que la autonomía política de la vicepresidenta la conducirá hacia alianzas por fuera del espacio libertario.

Sobre este punto, Lemoine sentenció que la titular del Senado "va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas"

Con esta mención al dirigente Guillermo Moreno, la diputada buscó marcar una distancia ideológica definitiva, profundizando la crisis de identidad que atraviesa el vínculo entre las dos figuras femeninas más relevantes del oficialismo en Argentina.

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