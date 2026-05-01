Lemoine culpó a la custodia de Adorni por la información que reveló Tailhade: "Los que te cuidan te entregan"

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine responsabilizó a la custodia de Manuel Adorni por la información que el diputado nacional por Unión por la Patria Rodolfo Tailhade reveló sobre el uso de custodia policial por parte de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, en actividades cotidianas.

"Los que te cuidan te entregan. Por eso hay personas que aún corriendo riesgo de vida prefieren no tener custodia... porque tipos como Tailhade pueden usar esa información para lastimarte", sostuvo Lemoine en un mensaje publicado en su cuenta en X este viernes.

Adorni confirmó que denunciará a Tailhade por espionaje

El tuit de la legisladora libertaria fue en un comentario añadido a una publicación del presidente Javier Milei en la que difundió un video con declaraciones de Adorni en el que anunció que denunciará a Tailhade.

"Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar, pero es un tema que el gobierno hará una denuncia correspondiente porque todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", adelantó el ex vocero durante una entrevista que brindó en las últimas horas.

Además, justificó la decisión al recalcar que "el Gobierno va a actuar porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados y en todo caso perseguidos".

El miércoles, durante su intervención en la sesión en la que el jefe de Gabinete brindó un informe de gestión en la Cámara de Diputados, Tailhade expuso detalles sobre la supuesta rutina diaria de Angeletti y mencionó el uso de efectivos de la Policía Federal como custodia personal en actividades cotidianas.