Manuel Adorni insiste en su inocencia y reiteró que no renunciará: "Jamás voy a ceder ante las presiones"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse este viernes a la causa por presunto enriquecimiento ilícito e insistió en su inocencia al confiar que el caso "no va a prosperar". Además, reiteró que no renunciará. "Jamás voy a ceder ante las presiones", subrayó.

En una entrevista radial, el ministro coordinador sostuvo que "la causa no va a prosperar en término de culpabilidad" ya que "no tiene ningún sustento". "Va a quedar todo demostrado en la Justicia", añadió.

En tanto, en respuesta a los duros cuestionamientos de sectores opositores, indicó que "hubo un montón de mentiras" y "sacaron conclusiones equivocadas".

Adorni ratificó que no renunciará

En este marco, el jefe de Gabinete aseguró que no renunciará a su cargo. "Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente (Javier Milei), ni Karina Milei, ninguno de los ministros", enfatizó.

Sobre este punto, agregó: "Todos los fines de semana me echan desde hace dos meses. Somos un equipo de gobierno haciendo lo mejor que podemos, tratando de sacar a Argentina del desastre que dejaron".

Manuel Adorni expuso el miércoles en la Cámara de Diputados.

Asimismo, valoró el respaldo que recibe por parte de Milei. "El Presidente me apoya a mí como va a apoyar a cualquiera en el que crea que es de las personas que colaboran para sacar a la Argentina adelante", ponderó.

Y sentenció: "Las renuncias están todas arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre de 2023, el día que quiera remover a alguien no le queda más que tomar la decisión cuando considere que hay otro funcionario mejor para reemplazarlo. Somos un gran equipo de gobierno".