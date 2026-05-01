Manuel Adorni insiste en su inocencia y reiteró que no renunciará: "Jamás voy a ceder ante las presiones"
El jefe de Gabinete sostuvo que la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito "no tiene ningún sustento". "Hubo un montón de mentiras", aseveró.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse este viernes a la causa por presunto enriquecimiento ilícito e insistió en su inocencia al confiar que el caso "no va a prosperar". Además, reiteró que no renunciará. "Jamás voy a ceder ante las presiones", subrayó.
En una entrevista radial, el ministro coordinador sostuvo que "la causa no va a prosperar en término de culpabilidad" ya que "no tiene ningún sustento". "Va a quedar todo demostrado en la Justicia", añadió.
En tanto, en respuesta a los duros cuestionamientos de sectores opositores, indicó que "hubo un montón de mentiras" y "sacaron conclusiones equivocadas".
Adorni ratificó que no renunciará
En este marco, el jefe de Gabinete aseguró que no renunciará a su cargo. "Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente (Javier Milei), ni Karina Milei, ninguno de los ministros", enfatizó.
Sobre este punto, agregó: "Todos los fines de semana me echan desde hace dos meses. Somos un equipo de gobierno haciendo lo mejor que podemos, tratando de sacar a Argentina del desastre que dejaron".
Asimismo, valoró el respaldo que recibe por parte de Milei. "El Presidente me apoya a mí como va a apoyar a cualquiera en el que crea que es de las personas que colaboran para sacar a la Argentina adelante", ponderó.
Y sentenció: "Las renuncias están todas arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre de 2023, el día que quiera remover a alguien no le queda más que tomar la decisión cuando considere que hay otro funcionario mejor para reemplazarlo. Somos un gran equipo de gobierno".