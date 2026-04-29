Adorni apuntó contra el kirchnerismo y sectores empresariales por llevar adelante "una operación golpista"

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su primer informe de gestión ante Diputados, en medio de la investigación sobre su patrimonio y apuntó contra la oposición al asegurar que llevó adelante "una operación golpista".

En esta jornada, Adorni estuvo acompañado desde los palcos por el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los titulares de las carteras de Economía y Capital Humano, Luis Caputo y Sandra Pettovello, entre otros funcionarios.

El funcionario dedicó un tramo de su exposición para pegarle a la oposición. Calificó como una "operación golpista" a las acciones del kirchnerismo y sectores empresariales durante el año pasado.

Según su opinión, esto generó un retraso en el proceso de reconstrucción económica y afectó el poder adquisitivo de la población debido a la suba del riesgo país. "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos movió un centímetro de nuestro camino", garantizó.

El jefe de Gabinete profundizó su crítica hacia la oposición, acusándola de intentar desestabilizar el equilibrio fiscal mediante la promoción de ciertas leyes en el Congreso Nacional que atentaban contra las arcas del Estado.

No obstante, el funcionario aseguró que el Gobierno logró superar la etapa más crítica de la crisis y que los indicadores de actividad económica y crédito muestran signos de recuperación.

"Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando", añadió Adorni.

Cuestionamientos de la oposición sobre su patrimonio

Durante su presentación, el jefe de Gabinete abordó las denuncias en su contra por el incremento de sus activos desde que asumió Milei. Afirmó que "no cometió ningún delito y lo va a probar en la Justicia".

El funcionario sostuvo que la oposición pretende transformar su presentación institucional en un "juicio público a mi persona". En ese sentido, afirmó que su responsabilidad primaria es informar sobre los avances "de esta administración al frente del Estado" y que, a pesar de no estar estrictamente obligado a ello en el recinto, respondería sobre su situación patrimonial para garantizar "a los argentinos" que "este es un Gobierno transparente y que cree firmemente en la división de poderes"

"Cumpli con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa", agregó

Explicó que dichos documentos poseen secciones públicas y reservadas, y enfatizó que la información disponible detalla sus bienes sin que haya existido ningún tipo de ocultamiento.

"Como lo dije aún no venció el plazo para la presentación de mi última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral", subrayó.

Adorni apuntó contra la oposición por "golpistas"

Luego,



Informe de gestión: el balance económico del Gobierno

Con respecto a la inflación, el ministro contrastó los datos de la gestión anterior con los resultados actuales. Precisó que frente al 211,4% registrado en 2023, el año 2025 cerró con una inflación minorista del 31,5%.

Según el funcionario, esta cifra representa el nivel más bajo obtenido en los últimos siete años.

Además, señaló que por primera vez en 124 años "Argentina tuvo superávit fiscal en la línea financiera y libre de default, durante dos años consecutivos. En el año 2024, alcanzamos un superávit primario de 1,8% del Producto Bruto Interno y en el 2025 de 1,5%", remarcó.

También se refirió al gasto público y destacó que es el más bajo de la última década tras un ajuste de 15 puntos del PBI, una cifra "sin precedentes en la historia mundial para países que no estaban en guerra".

En este marco, anunció una nueva directiva para los ministerios, que deberán reducir un 2% adicional el gasto corriente y un 20% el gasto de capital para profundizar la austeridad estatal.

En el área de política social y seguridad, el funcionario elogió la labor de la ministra Sandra Pettovello por la eliminación de intermediarios en los programas sociales. "En la gestión anterior, algunos de estos gerentes de la pobreza ocupaban un cargo público en el Gobierno Nacional, con toda la contradicción que eso supone, marchaban para reclamar por mejores condiciones a un gobierno del que ellos mismos formaban parte", apuntó.

En materia de seguridad, afirmó que ahora"tenemos orden en las calles para ir a trabajar con la tranquilidad de que ningún delincuente nos saque tiempo en un piquete. Tenemos la certeza de que las fuerzas federales son implacables contra la delincuencia", agregó.

El último tramo de su presentación lo dedicó a defender la reforma electoral que impulsa el oficialismo. La iniciativa contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la supresión del financiamiento público de partidos políticos y la implementación de la denominada "Ficha Limpia" para candidatos con condenas judiciales.