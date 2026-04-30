El Gobierno reabrirá la sala de prensa y se espera una conferencia de Adorni este lunes

Una semana después de decidir cerrar la sala de prensa a los periodistas, el Gobierno determinó reabrir el espacio para el próximo lunes 4 de mayo.

El día coincidirá con la primera conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de su exposición en el Congreso y en la mira por la investigación que lleva la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de la reapertura llega un día después de que Adorni se presentara ante el Congreso para dar su informe de gestión ante los diputados del oficialismo y la oposición.

El jueves pasado, el Gobierno anunció la prohibición "de manera preventiva" de la prensa acreditada a Casa Rosada, alegando que era una decisión de seguridad tras la denuncia por "espionaje ilegal" realizada por la Casa Militar.

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", indicaron en un comunicado al tomarse la determinación.

Esta determinación sumó fuerte críticas por parte de entidades como la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) y la Iglesia, al considerar los riesgos que implicaba en el derecho a la información.

Por su parte, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó este jueves su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 y los números son demoledores para la Argentina: el país cayó 11 puestos y quedó ubicado en el puesto 98 entre 180 países, en un contexto en el que la libertad de prensa a nivel global alcanzó su nivel más bajo en los últimos 25 años.