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Domingo, 14 de junio de 2026

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La chicana de Villarruel por las criptomonedas de Adorni: "¿Y si esta semana te toca a vos?"

La vicepresidenta de la Nación compartió en redes sociales un mensaje irónico contra el jefe de Gabinete en medio de la polémica por la declaración jurada que presentó el funcionario.

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La tensión dentro del oficialismo volvió a quedar expuesta este fin de semana luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzara una chicana a Manuel Adorni vinculada a las recientes declaraciones del jefe de Gabinete, quien aseguró que su patrimonio creció gracias a inversiones en criptomonedas.

La imagen difundida mostraba a Silvio Soldán, emblemático conductor del Telekino, sosteniendo un dispositivo similar a un pendrive y una de las frases más recordadas de la promoción de este tradicional juego de lotería: "¿Y si esta semana te toca a vos?".

El mensaje de Villarruel fue interpretado como una referencia irónica y directa a las revelaciones realizadas por Adorni el miércoles pasado, cuando presentó sus declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2024 y 2025, y contó cómo comenzó su vínculo con el universo de las criptomonedas más de una década atrás.

"Después en el 2013, yo empiezo a incursionar en el Bitcoin; después en el 2014 yo empiezo a invertir fuerte en el Bitcoin. En aquel momento, mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto", había señalado Adorni sobre su experiencia con ese activo digital.

La chicana de Villarruel por las criptomonedas de Adorni.
La chicana de Villarruel por las criptomonedas de Adorni.

El jefe de Gabinete detalló que, junto a su esposa, Bettina Angeletti, realizaron una inversión cercana a los 200 mil dólares en la criptomoneda, la cual se tradujo en una ganancia de U$S 300.000.

El detalle elegido para el meme compartido por Villarruel tampoco pasó inadvertido. El objeto que aparece en manos de Soldán remite a una "hardware wallet" o "cold wallet", un dispositivo físico utilizado para resguardar las claves privadas que permiten acceder a criptomonedas y que, al no estar en línea, ofrece una mayor protección frente a posibles ataques informáticos.

En realidad, la publicación de la vicepresidenta no fue creada por ella, sino que fue un reposteo de una historia de Instagram difundida por el ex fiscal y ex candidato a legislador bonaerense Javier Ignacio Baños, quien había etiquetado a Villarruel.

Este gesto ocurre en medio de cruces y tensiones por la situación judicial de Adorni que divide al oficialismo. De hecho, Villarruel ya se había expresado en relación a las declaraciones de Adorni cuando un usuario le preguntó si le creía al jefe de Gabinete y ella respondió: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

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