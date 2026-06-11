El PRO se distancia de Manuel Adorni tras la explicación por su declaración jurada

Referentes del PRO manifestaron sus dudas tras las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su patrimonio y los miles de dólares que tenía "en negro" sin declarar.

Luego de que la senadora Patricia Bullrich afirmara que el funcionario incurrió en una "omisión ética", el legislador porteño, Darío Nieto difundió un mensaje para tomar distancia del escándalo que rodea a Casa Rosada.

La postura del espacio macrista quedó expuesta a través de las declaraciones del exsecretario privado de Mauricio Macri, quien señaló que los argumentos presentados no constituyen una prueba fehaciente sobre el origen de sus fondos.

El legislador apuntó contra el jefe de ministros tras la reciente presentación de la declaración jurada patrimonial, donde figuran inversiones de cientos de miles de dólares en criptomonedas.

Patricia Bullrich y Darío Nieto cuestionaron la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni.

Según el jefe de Gabinete, el rendimiento de estos activos digitales justifica el incremento de su patrimonio personal registrado en los últimos dos años, aunque declaró que estas inversiones ocurrieron de forma previa a asumir un cargo público.

A través de una publicación en sus redes sociales, Nieto analizó el funcionamiento del mercado de activos virtuales y las metodologías de validación que posee el sistema. A partir de ese análisis, el legislador cuestionó la veracidad del descargo del funcionario de La Libertad Avanza.

"Verificar que las transacciones existieron NO prueba que fueran de él. Lo verificable es el movimiento. No la titularidad. Y esa diferencia es todo", afirmó el diputado porteño del PRO.

Nieto sostiene que la naturaleza de esta tecnología permite comprobar la realización de una transferencia financiera, pero no identifica la identidad del poseedor de la billetera virtual.

Adorni y Bitcoin, algunas consideraciones que escribí, solo lo que la tecnología permite afirmar -o no-.



¿Las transacciones que mencionó son verificables? Sí. Es lo más verificable de toda la historia. Si compró, vendió o tradeó BTC en las fechas que dice, todo queda registrado... — Darío Nieto (@DaroNieto) June 11, 2026

En ese sentido, el legislador planteó la posibilidad de una maniobra retroactiva. El dirigente sugirió que se pudieron haber utilizado registros de operaciones ajenas para validar el crecimiento de los bienes declarados: "Adorni podría haber arreglado a posteriori con alguien que sí hizo esos movimientos en su momento, para justificar el incremento patrimonial. Técnicamente posible. Queda en manos de la Justicia", aseguró Nieto.

Cabe destacar que la blockchain funciona como un libro de actas digital y público que registra de forma inalterable las transacciones de criptoactivos. No obstante, requiere de peritajes adicionales para vincular una dirección virtual con una persona física. "La blockchain puede probar que las operaciones existieron. No puede probar, por sí sola, que el dueño siempre fue él. Lo primero es técnica. Lo segundo lo tiene que resolver la Justicia", concluyó el exsecretario de Macri.

Si bien el PRO forma parte de la oposición "dialoguista", el escándalo por el patrimonio y estilo de vida que posee el jefe de Gabinete desde su asunción como funcionario público, desató tensiones políticas entre los referentes de ese espacio y el Gobierno.