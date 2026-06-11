Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni por lo que llamó una "omisión ética"

La jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza las explicaciones ofrecidas por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, respecto al incremento de su patrimonio y afirmó que el funcionario incurrió en una "omisión ética".

En el día de su cumpleaños número 70, la legisladora marcó una nueva diferencia explícita con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes mantienen su respaldo político hacia el ministro coordinador.

El reclamo patrimonial y la respuesta de la senadora

El posicionamiento de la exministra de Seguridad se conoció luego de las declaraciones de Manuel Adorni sobre la evolución de sus bienes.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", manifestó Patricia Bullrich en declaraciones televisibas. En ese sentido, la senadora nacional añadió: "Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar".

La tensión interna en torno a este expediente no es nueva. Hace poco más de un mes, la propia Patricia Bullrich le había solicitado a Manuel Adorni la presentación inmediata de su declaración jurada con el fin de disipar las sospechas sobre sus activos.

Según trascendió, la legisladora intentó plantear el tema previamente en una reunión de gabinete en la Casa Rosada, pero fue interrumpida por el primer mandatario, quien optó por sostener la defensa del jefe de gabinete.

Un historial de diferencias en el bloque oficialista

Esta última crítica se suma a un listado de acciones públicas en las que la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta ha tomado distancia de los lineamientos de la conducción del Poder Ejecutivo:

Restricciones a la prensa: Patricia Bullrich asistió formalmente a la comisión de Libertad de Prensa del Senado , liderada por Carolina Moisés , donde se debatieron y cuestionaron las limitaciones de acceso impuestas a los periodistas acreditados en la sede de Gobierno.

Pliegos judiciales: Expresó un rechazo "por razones de conciencia" ante el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, quien había sido vetada por el Poder Ejecutivo debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Tras un encuentro con Karina Milei, la senadora optó por abstenerse en el recinto, permitiendo la aprobación del pliego.

La estrategia política del entorno de Bullrich

Pese a la contundencia de sus declaraciones, desde el círculo cercano a la jefa del bloque libertario desestimaron que estas posturas anticipen una salida del espacio político, la búsqueda de una fractura interna o el lanzamiento de un proyecto presidencial propio.

Sus colaboradores interpretan la maniobra como una defensa de su propio caudal electoral y una muestra de autonomía dentro del oficialismo, bajo la premisa de que en dicho espacio "si no se diferencia, deja de tener valor".

En tanto, fuentes ligadas a la senadora evaluaron con severidad el último descargo del ministro coordinador: "Con la de ayer buscó zafar, pero políticamente está listo".