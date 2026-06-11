"El Estado no puede perseguirte": qué decía Adorni sobre invertir en criptomonedas antes de ser funcionario

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias, que modifican la composición patrimonial conocida hasta ahora del ministro coordinador.

Lo hizo mientras avanza una investigación en la Justicia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

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La documentación, cuya presentación se demoró más de un mes, incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre éstos 300.000 dólares originados, según el jefe de Gabinete, en inversiones realizadas con la criptomoneda Bitcoin entre 2013 y 2018, lo que habría sido ganado con una inversión de 200 mil dólares.

Adorni, en declaraciones al canal LN+ efectuadas este miércoles, defendió su situación patrimonial y manifestó que surgió de su actividad privada. "Ahorramos 'en negro', como todos los argentinos", explicó al sumar al análisis a su esposa, Bettina Angeletti.

Y sumó: "No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando 'en negro'. No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar 'en blanco', menos en esos años".

¿Qué decía Manuel Adorni sobre invertir en criptomonedas antes de ser funcionario público ?





Adorni, en 2021, cuando era columnista económico en radio Rivadavia, defendía la inversión en criptomonedas.

"El Bitcoin llegó a valer 40 mil dólares y fue la mejor inversión en 2020. En 2020 el Bitcoin sumó 330% de aumento. ¿Qué es el Bitcoin? Es una moneda virtual por lo tanto no tiene papel. No la podemos tener en la billetera, sino en una billetera virtual en lo que se llama nube, o sea internet", sostuvo en esa época.

Y agregó: "Tiene la ventaja de que es anónima, de que nadie te puede perseguir las transferencias y de que los Estados no pueden seguirle los movimientos ni perseguirlos. Así que la verdad es una muy buena opción".