Más del 80% desconfía de la explicación de Manuel Adorni sobre el origen de su patrimonio

Más del 80% de los usuarios de redes sociales desconfía de la explicación brindada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su patrimonio.

Sobre un corpus de 278.666 documentos digitales relevados entre el 3 y el 6 de junio de 2026, la plataforma Reputación Digital identificó 2.942 menciones sobre el ministro coordinador, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





De las 1.906 menciones con sentimiento clasificable, el 82,1% resultó negativo, el 11,1% neutro y apenas el 6,8% positivo, lo que arroja un Índice de Sentimiento Neto (ISN) de -75,2 sobre una escala de -100 a +100.

Infografía gentileza de Reputación Digital.

"Uno de los registros más adversos medidos por nuestra consultora para un funcionario nacional en ejercicio", puntualizó Reputación Digital en un informe.

La empresa privada detalló que el sondeo no sólo detectó la magnitud del rechazo, sino su naturaleza, ya que la conversación en redes sociales no expresa duda, sino que transmite condena.

Detalles sobre las emociones de los usuarios de redes sociales





La compañía detalló que la emoción dominante es la ira (78,5%), seguida por el asco (7,6%).

"El 86,1% de la conversación emocional combina ira y asco: rechazo visceral, no incertidumbre", se precisa en el informe.

Además, se detalla que "la confianza, la emoción que mide la creencia en la palabra del funcionario, apenas llega al 1%".

El análisis léxico de Reputación Digital muestra que por cada mención que defiende al funcionario o le otorga el beneficio de la duda, existen 16 que lo descalifican en términos de honestidad, con el término "chorro" como marcador discursivo más frecuente (277 menciones), seguido por "corrupto/coima" (151) y pedidos explícitos de renuncia (54).