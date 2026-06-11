Mesa política sin foto: dos horas y media cara a cara tras los detalles de la declaración juarda de Adorni

Mientras en los pasillos de la Casa Rosada retumbaban los detalles de la declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete Manuel Adorni, arrancó a las 13.30 la reunión de mesa política del presidente Javier Milei que se extendió por dos horas y media e incluyó un momento festivo por el cumpleaños de Patricia Bullrich.

Algunos todavía estaban digiriendo las duras críticas de la jefa de bloque en el Senado al alto funcionario respaldado por la cúpula violeta, cuando se sentaron a debatir la estrategia para la agenda legislativa de La Libertad Avanza, incluida la reforma electoral con foco en las PASO.

Al concluir el mitin del cual no hubo foto, el primer y único mensaje en la red social X relacionado estuvo a cargo de Adorni, quien se encargó de dejar en claro su continuidad en el cargo: "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin".

Manuel Adorni ira en julio al Senado para su informe de gestion.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron antes a cronica.com.ar sobre los cuestionamientos de Bullrich y de la sociedad en general en torno a la declaración jurada que "era previsible este nivel de revuelo". En el entorno de Adorni ya se preparaban para volver al centro de la escena, aunque anhelan que dure "unos días" nomás y que el Mundial de Fútbol se lleve la marca.

La cumbre fue convocada por Adorni y la encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que venia de reunirse la semana pasada con Bullrich para calmar los ánimos internos. El oficialismo todavía define alianzas electorales con las provincias de cara al 2027, cuando buscara la reelección de Milei.

Se sentaron también el asesor presidencial, Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La foto mas reciente difundida de la mesa política.



Ninguno brindó declaraciones a la prensa. Además, faltó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Fuentes de esa cartera confirmaron a este medio que no asistió por "un viaje personal

".Desde Interior, informaron, a su vez, que Santilli continuará la ronda de visitas con gobernadores y recibirá este viernes al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada para avanzar en temas vinculados a la reforma electoral.

Antecedentes de Adorni en la Cámara de Diputados

Cuando Adorni brindó su último 29 de abril su informe de gestión en la Cámara de Diputados ya habían explotado los escándalos por su patrimonio y las encuestas empezaban a preocupar al Gobierno por el impacto negativo en la imagen de Milei.

Sin embargo, el presidente dio la orden y la primera plana de La Libertad Avanza se alineó detrás y asistió al Congreso en señal de unidad. En las ultimas horas, el mandatario nacional también hizo gestos de respaldo a Adorni en X.

En esa exposición en Diputados el oficialismo cuidó hasta el mínimo detalle, desde las respuestas ensayadas y leídas por Adorni, hasta la transmisión oficial que sólo mostró a dirigentes o legisladores de La Libertad Avanza y al Presidente en el palco. Ya se especula con que Milei estee presente en el Senado para acompañarlo.

Pero con la declaración jurada del Jefe de Gabinete ya presentada ante la Oficina Anticorrupción se sabe que Adorni, por lo menos, no fue preciso en las respuestas sobre la constitución de su patrimonio ante los diputados nacionales.

En ese marco, en la Cámara baja se realizó hoy el pedido de sesión por la oposición para el próximo martes 23 de junio a fin de interpelarlo e implementar una moción de censura, que exige mayoría tanto en Diputados como en el Senado.

Vale recordar que aquel 29 de abril en el Congreso fue pocos días antes del testimonio del contratista Matías Tabar en Comodoro Py, quien aseguró ante la Justicia que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo y sin factura por las reparaciones de su casa en el country Indico Cuá.

Fue cuando Bullrich decidió no cumplir la orden de los Milei sobre la situación de Adorni. La senadora exPRO no dudó en remarcar su inconformidad antes de entrar hoy a la Rosada al asegurar que "esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".



