Sesión informativa, EN VIVO: Adorni cargó contra la oposición y habló de "un golpe sistemático orquestado por el kirchnerismo"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expone este miércoles en la Cámara de Diputados en el marco de una sesión en la que brinda el informe de gestión. El presidente Javier Milei y los otros ministros presencian el encuentro.

"En 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto, luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie", comenzó el ministro coordinador.





Adorni sostuvo que la gestión libertaria está "devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado" con "maldad", al tiempo que cargó contra la oposición y habló de "un golpe sistemático orquestado por el kirchnerismo".

Luego, dijo que "la marcha del Gobierno en dos años evidencia resultados contundentes y positivos".

El jefe de Gabinete agregó: "Pasamos la peor parte de la tormenta". Después, manifestó que "el nivel de gasto público" actual "es el más bajo de los últimos 10 años".

Además, remarcó que "hoy hay más de 65 mil empleados menos en el Estado", para luego manifestar que "el ahorro anual supera los 2.505 millones de dólares".

En ese contexto, el jefe de Gabinete dijo que encomendó "a todos los Ministerios recortar 2% de gastos corrientes", al tiempo que consideró que "cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos".

El ministro coordinador añadió: "Este ajuste va a ser sostenido en el tiempo porque es el primer Presupuesto con regla fiscal de la historia".

Respecto al aumento generalizado de precios, expresó que "la baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2 %, está en su nivel mas bajo en 7 años".

El jefe de Gabinete añadió: "Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que, hasta no hace mucho tiempo, hubo un Gobierno que intervino el (Instituto Nacional de Estadística y Censos) INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante".

En relación al juicio por la causa YPF, Adorni sostuvo que "fruto de esta gestión, la Argentina obtuvo un fallo favorable en la Justicia norteamericana".

Asimismo, el ministro coordinador defendió las concesiones privadas de la obra pública y apuntó contra las administraciones kirchneristas. "Antes era una excusa para que la política se beneficiara a costa de los argentinos".

El ministro coordinador, al aludir a la ley Penal Juvenil, celebró que "la edad ya no será una excusa para la impunidad". En ese marco, recordó el crimen de la nena Kim Gómez, cometido por dos adolescentes, uno de los cuales tenía 14 y, por esa razón, era considerado inimputable.

Además, elogió la norma de Inocencia Fiscal, sobre la que dijo que "permitió a los argentinos volcar los ahorros" al mercado. Y agregó: "Ahora, en lugar de ser sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la Justicia desmuestre lo contrario".

En otro tramo de su exposición, manifestó que, "en contraposicion con el último Gobierno, donde hubo 8.200 cortes de calle, hoy la gente está yendo a trabajar o a un turno médico sin que ningún delincuente le corte el paso".

El ministro coordinador añadió: "Mis felicitaciones para la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello por haber revolucionado la política social en la Argentina".

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