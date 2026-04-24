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Viernes, 24 de abril de 2026

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DETALLES

Archivan la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por malversación tras confirmar que el traslado no generó gastos extras al Estado nacional.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este viernes el archivo de la causa por presunta malversación de caudales públicos que involucraba al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni

La medida judicial se tomó luego de que la fiscal Alejandra Mángano dictaminara que el traslado de Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario, en el avión presidencial no constituyó un delito ni generó un perjuicio económico para las arcas públicas.

El origen de la denuncia

La investigación formal comenzó el 11 de marzo de 2026, a raíz de una presentación del abogado Gregorio Dalbón

El denunciante cuestionaba la presencia de Bettina Julieta Angeletti en la aeronave oficial durante un viaje a Nueva York para participar del evento "Argentina Week". 

Según la acusación, la mujer no poseía un cargo institucional que justificara el uso de recursos del Estado, encuadrando el hecho inicialmente en el artículo 260 del Código Penal.

Pruebas y peritajes técnicos

Durante la instrucción, la Fiscalía analizó los manifiestos de pasajeros de la aeronave ARG01, un Boeing 757-200. 

El informe técnico reveló que el avión cuenta con 39 plazas y que, en el trayecto hacia Miami realizado el 6 de marzo de 2026, solo se ocuparon 12 asientos. 

Al respecto, la resolución judicial indicó que para este tipo de invitaciones de cortesía "no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorizase su traslado en la aeronave presidencial".

Análisis de gastos y viáticos

La justicia también auditó los consumos realizados en los hoteles Trump National Doral y The Langham

Los informes de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría General de la Presidencia confirmaron que las facturas se emitieron a nombre de Manuel Adorni en habitaciones dobles, sin cargos diferenciales por el acompañante. 

Asimismo, se constató que no se liquidaron viáticos ni se compraron pasajes comerciales a nombre de la esposa del ministro.

Ante la falta de evidencia sobre una erogación adicional, fuentes judiciales señalaron que "sin impulso fiscal, no se puede hacer otra cosa que archivar la causa". La defensa del funcionario estuvo a cargo de los abogados Matías Ledesma y Eial Rosenzvit.

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