Adorni envió el informe de gestión a Diputados: qué respondió sobre sus propiedades y los viajes al exterior

A pocos minutos de su presentación en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional envió esta mañana el "Informe de gestión" del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en el marco de la exposición que brindará ante ese cuerpo legislativo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el informe, el ex vocero respondió más de 2.000 preguntas, entre las que se encuentran las consultas su viaje a Punta del Este, patrimonio, gastos de las comitivas presidenciales y contratos del periodista Marcelo Grandio con la TV Pública.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

Con relación al temario, los diputados solicitaban conocer si el viaje de Adorni a Punta del Este fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, por lo que el Gobierno respondió que no correspondía su inclusión en dicho registro y precisó que el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada patrimonial integral, y que la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés.

"No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción en el marco del artículo 3 del Decreto 1179/2016, que refieren exclusivamente a viajes o estadías erogados por terceros ‘para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas'", indicó el jefe de Gabinete.

Si bien la consulta de los legisladores apuntaba a determinar quién financió el viaje, con qué finalidad y qué vínculo tienen esas personas con la administración pública, la respuesta del Ejecutivo no aportó precisiones.

¿Qué dijo sobre los bienes?

Otro eje de tensión fueron sus bienes, por lo que los legisladores le pidieron explicaciones por la presunta omisión de propiedades en su última declaración jurada patrimonial. En particular, mencionaron un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido en 2024, y un departamento en Caballito donde hoy reside el funcionario.

La respuesta oficial evitó dar precisiones, ya que Adorni señaló que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública. Ese documento solo puede ser consultado por la Justicia, que ya interviene en la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2026.

Una información que no se dió

El anexo reservado fue presentado con demoras. Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, compró una casa en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.

De esta manera, en su presentación escrita, Adorni no explicó públicamente ni la composición de su patrimonio ni el origen de los fondos utilizados para las adquisiciones, y derivó las respuestas al ámbito judicial.

Noticia en desarrollo



