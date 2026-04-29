Manuel Adorni presentará su informe de gestión en Diputados: cómo se desarrollará la sesión

El informe de gestión que brindará este miércoles el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados genera una expectativa inusual, marcada por la investigación judicial en curso en su contra por presunto crecimiento patrimonial. La sesión contará con la presencia confirmada del presidente de la Nación, Javier Milei, en el recinto en respaldo al funcionario.

En ese sentido, el oficialismo buscará mostrar un fuerte respaldo dentro del recinto. Además del mandatario, se espera la presencia en los palcos de figuras claves del Gobierno, como Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra Sandra Pettovello.

La exposición de Adorni comenzará a las 10:30 y usará la primera hora aproximadamente para presentar su informe sobre la marcha del Gobierno. Este primer tramo será clave para fijar la posición del Ejecutivo y ordenar el debate posterior en función de los temas abordados.

Tras la exposición inicial, se habilitará el esquema de preguntas por bloques. Cada espacio político contará con un mínimo de cinco minutos para intervenir, con un tiempo total proporcional a su representación parlamentaria. En este contexto, los bloques minoritarios abrirán las rondas de consultas, mientras que los más numerosos -como Unión por la Patria- cerrarán el intercambio.

Uno de los datos más relevantes es el volumen de consultas: la Jefatura de Gabinete recibió unas 4.800 preguntas por parte de los diputados. De ese total, apenas un 5% está vinculado a su patrimonio, mientras que el resto se enfoca en aspectos de gestión, economía, políticas públicas y proyecciones del Gobierno.

En este contexto, se conoció que serán tres mujeres los primeros desafíos de Adorni: Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Myriam Bregman (Pts-frente de Izquierda Y de Trabajadores Unidad).

En cuanto a las respuestas, Adorni dispondrá de aproximadamente 20 minutos por bloque para contestar las inquietudes planteadas. Este formato anticipa una dinámica intensa, con cruces directos y la posibilidad de repreguntas en función del desarrollo del debate.

Se estima que la sesión completa podría extenderse por unas seis horas, considerando la cantidad de bloques y el volumen de preguntas acumuladas. El orden de intervención, que comienza con los espacios más pequeños y finaliza con los mayoritarios, implica que los momentos de mayor tensión política se concentrarán hacia el cierre.

Cómo será el operativo de seguridad dentro del Congreso

Tras la reciente polémica por la prohibición de ingreso a periodistas en la sala de conferencias de Casa Rosada, este martes trascendió que el Gobierno diseñó un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto. En total, serán 8 pulseras distintas para acceder a distintas zonas.

En la sesión en el Congreso, habrá un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto.

De este modo, el operativo establece que habrán zonas de acceso restringido. Esto se debe a que se espera una asistencia masiva de la cúpula del Poder Ejecutivo para respaldar a Adorni en un contexto judicial sensible.

Por último, con un esquema que combina una extensa batería de preguntas, tiempos acotados de respuesta y una marcada presencia oficialista, el informe de Adorni en el Congreso se perfila como una de las sesiones más relevantes del año, tanto por su contenido como por el clima político que lo rodea.