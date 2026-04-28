Aumentan los pasajes de avión desde mayo: el Gobierno actualizó las tasas de seguridad aeroportuaria

El Gobierno nacional dispuso una actualización en la Tasa de Seguridad Aeroportuaria a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que impactará en el precio de los pasajes aéreos desde mayo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 258/2026. En ese sentido, la tasa financia los servicios de seguridad operacional y los controles en los aeropuertos del país. Con la actualización, el Ejecutivo busca adecuar los valores a los costos actuales del sistema.

Se trata de un "ajuste técnico" orientado a recomponer la caja del sector aeroportuario.

Se definió la medida como un ajuste técnico orientado a recomponer el financiamiento del sistema aeroportuario. El objetivo es garantizar su funcionamiento en condiciones actuales.

Inversión en seguridad y tecnología

"La actualización responde al nivel necesario para recomponer el financiamiento del sistema, dotarlo adecuadamente y asegurar el cumplimiento de sus funciones, en línea con las exigencias operativas actuales. De este modo, se podrán sostener las inversiones requeridas para fortalecer los servicios que hacen a la seguridad operacional en todo el país", señalaron fuentes oficiales.

Parte de los fondos estará destinada a modernizar el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI). Este sistema resulta clave para la respuesta ante emergencias en los aeropuertos.

También se prevén mejoras en infraestructura vinculada a la seguridad operacional. A esto se suma la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar controles y supervisión.

El plan incluye además capacitación del personal y fortalecimiento del capital humano. Asimismo, apunta a perfeccionar los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.

Los nuevos valores

El impacto será mayor en vuelos nacionales de bajo costo, donde la tasa representa una proporción significativa del precio final. En los servicios internacionales, en cambio, la incidencia será menor.

Con los nuevos valores, los vuelos de cabotaje pasarán de $20 por pasajero a $6.500. En los trayectos regionales (hasta 1.000 km), la tasa sube de USD 4,42 a USD 5.

Para los vuelos internacionales de mayor distancia, el cargo se incrementa de USD 8 a USD 9 por pasajero. Se mantienen las exenciones para menores y diplomáticos según la normativa vigente.