Becas Progresar 2026: ¿Qué líneas cierran esta semana y cómo anotarse antes de la fecha límite?
El Ministerio de Capital Humano y la ANSES transitan las últimas horas de inscripción para el programa de ayuda estudiantil. Conocé los niveles educativos que siguen vigentes, los montos confirmados y el paso a paso para no quedar fuera del beneficio.
El calendario de asistencia educativa para abril 2026 entra en su fase más crítica. Mientras algunas convocatorias ya finalizaron, el programa Becas Progresar mantiene activas sus líneas principales, ofreciendo una oportunidad final a estudiantes de todo el país que buscan un respaldo económico para sostener su formación.
Sigue siendo el camino principal para quienes cursan estudios superiores o capacitaciones en oficios. Sin embargo, para la mayoría de los niveles, el plazo vence en apenas 48 horas.
Las líneas que siguen abiertas hasta el jueves 30 de abril
Para quienes todavía no completaron el formulario, es vital distinguir qué categorías permiten el registro hasta el jueves:
Progresar Superior: destinada a alumnos de institutos terciarios y universidades nacionales. Es la herramienta clave para quienes enfrentan los mayores costos de materiales y traslados.
Progresar Enfermería: una línea estratégica con requisitos de edad más flexibles, diseñada para potenciar la finalización de esta carrera crítica para el sistema de salud.
Formación Profesional: esta categoría suele extenderse hacia finales de mes y está enfocada en quienes realizan cursos de capacitación laboral y oficios avalados por el INET.
Cabe recordar que la línea de Progresar Obligatorio (primaria y secundaria) ya cerró su etapa de inscripción general el pasado 24 de abril, por lo que el foco actual está puesto en los niveles de educación superior.
Montos y sistema de pago: ¿Cuánto se cobra en 2026?
El beneficio económico estipulado para estas líneas es de $35.000 mensuales. No obstante, el esquema de liquidación de la ANSES sigue una lógica de "premio a la regularidad":
Cobro mensual: se deposita de forma directa el 80% del haber ($28.000).
Retención del 20%: el monto restante se acumula mes a mes y se libera en un pago único al finalizar el ciclo lectivo, siempre y cuando el estudiante acredite que mantuvo la regularidad y aprobó las materias correspondientes.
Guía de inscripción: evitá errores de último momento
Para asegurar el acceso a la beca antes de que el sistema se sature por el cierre de inscripciones, se deben seguir estos pasos:
Plataforma oficial: el trámite es 100% digital a través de la web de Progresar o la aplicación de la ANSES. Se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Encuesta socioeconómica: es un paso obligatorio. La ANSES cruzará los datos con los ingresos del grupo familiar para determinar si se cumple con el perfil de vulnerabilidad requerido.
Certificación académica: es clave asegurarse de que la institución educativa tenga los datos actualizados, ya que la aprobación final depende de que el centro de estudios valide la condición de alumno regular.