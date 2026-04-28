Becas Progresar 2026: ¿Qué líneas cierran esta semana y cómo anotarse antes de la fecha límite?

El calendario de asistencia educativa para abril 2026 entra en su fase más crítica. Mientras algunas convocatorias ya finalizaron, el programa Becas Progresar mantiene activas sus líneas principales, ofreciendo una oportunidad final a estudiantes de todo el país que buscan un respaldo económico para sostener su formación.

Sigue siendo el camino principal para quienes cursan estudios superiores o capacitaciones en oficios. Sin embargo, para la mayoría de los niveles, el plazo vence en apenas 48 horas.

Las líneas que siguen abiertas hasta el jueves 30 de abril





Para quienes todavía no completaron el formulario, es vital distinguir qué categorías permiten el registro hasta el jueves:

Progresar Superior: destinada a alumnos de institutos terciarios y universidades nacionales. Es la herramienta clave para quienes enfrentan los mayores costos de materiales y traslados.

Progresar Enfermería: una línea estratégica con requisitos de edad más flexibles, diseñada para potenciar la finalización de esta carrera crítica para el sistema de salud.

Formación Profesional: esta categoría suele extenderse hacia finales de mes y está enfocada en quienes realizan cursos de capacitación laboral y oficios avalados por el INET.

Cabe recordar que la línea de Progresar Obligatorio (primaria y secundaria) ya cerró su etapa de inscripción general el pasado 24 de abril, por lo que el foco actual está puesto en los niveles de educación superior.

Montos y sistema de pago: ¿Cuánto se cobra en 2026?





El beneficio económico estipulado para estas líneas es de $35.000 mensuales. No obstante, el esquema de liquidación de la ANSES sigue una lógica de "premio a la regularidad":

Cobro mensual: se deposita de forma directa el 80% del haber ($28.000). Retención del 20%: el monto restante se acumula mes a mes y se libera en un pago único al finalizar el ciclo lectivo, siempre y cuando el estudiante acredite que mantuvo la regularidad y aprobó las materias correspondientes.

¿Qué Becas Progresar cierran esta semana y cómo anotarse?

Guía de inscripción: evitá errores de último momento





Para asegurar el acceso a la beca antes de que el sistema se sature por el cierre de inscripciones, se deben seguir estos pasos: