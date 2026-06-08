Becas Progresar de ANSES en junio: ¿Cómo saber si te aprobaron la inscripción y cuánto se cobra este mes?

El universo de estudiantes que completaron los formularios para las Becas Progresar aguarda con expectativa las definiciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El programa de asistencia económica -diseñado para sostener la trayectoria educativa en los niveles secundario, terciario, universitario y de formación profesional- se encuentra en una etapa decisiva de cruces de datos académicos y socioeconómicos.

Tras la finalización del primer período de postulación para las categorías Obligatorio y Superior, el organismo comenzó a liberar los resultados de las evaluaciones.

Quienes lograron concretar el trámite buscan conocer con precisión los montos asignados para el periodo invernal y bajo qué modalidad se efectivizarán las transferencias bancarias.

Montos de las Becas Progresar: ¿Cuánto dinero se deposita?





A través de las normativas oficiales que rigen el esquema del Ministerio de Capital Humano (como la Resolución 172/2026), se ratificaron las escalas vigentes para las líneas de Progresar Superior, Enfermería y Formación Profesional. El valor bruto general quedó establecido en los $35.000 mensuales.

No obstante, la dinámica interna del beneficio estipula que los alumnos no disponen de la totalidad de esa cifra en su cobro inmediato ordinario. El sistema de liquidación opera de la siguiente manera:

Cobro neto mensual (80%): la ANSES transfiere de forma directa $28.000 a la cuenta bancaria del titular.

Fondo retenido (20%): el organismo previsional retiene $7.000 por mes. Esta suma se acumula a lo largo del ciclo lectivo y se libera en un único pago anual complementario, una vez que la institución educativa certifique la regularidad del estudiante y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.

Aquellos postulantes que obtengan el visto bueno de forma tardía percibirán las sumas acumuladas de forma retroactiva una vez que sus cronogramas financieros queden debidamente regularizados.

Becas Progresar de la ANSES en junio: la información necesaria.

Guía paso a paso: ¿Cómo revisar si la solicitud fue aceptada?





Mientras que la convocatoria para la línea de Formación Profesional continuará con los canales de inscripción habilitados hasta el próximo 27 de noviembre de 2026, los aspirantes a las becas Obligatorias y Superiores ya pueden auditar el resultado oficial mediante dos plataformas digitales:

Plataforma Progresar: ingresando con el usuario y contraseña generados durante la inscripción. En la pestaña de seguimiento se detalla si el trámite se encuentra "En evaluación", si fue "Aprobado", o si presenta un estado "Rechazado" u "Observado". Mi ANSES: accediendo con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección de "Cobros". Allí se puede constatar si el sistema ya generó una fecha de acreditación activa.

Fechas de cobro: ¿Qué se sabe sobre el calendario de junio?





Los beneficiarios que tienen la prestación activa desde los primeros meses del año registraron sus últimos depósitos hacia el 26 de mayo. Respecto a las fechas correspondientes a junio, la ANSES prevé estructurar el cronograma de transferencias en el tramo intermedio del mes.

La distribución de los fondos se ejecutará de manera progresiva, ordenando las jornadas de pago según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del estudiante para asegurar un flujo bancario ordenado.

¿Qué significa que una beca figure "observada" o "rechazada"?





En caso de que el sistema informático no apruebe la postulación directa, el estado de la solicitud puede arrojar dos variantes: