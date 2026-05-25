ANSES confirmó los montos actuales de las Becas Progresar: ¿Hay aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó el esquema de pagos correspondiente a mayo de 2026. Los beneficiarios de las Becas Progresar mantuvieron sus expectativas en torno a posibles actualizaciones que permitieran amortiguar el transporte, los apuntes y los materiales de estudio.

Las dudas entre la comunidad educativa se profundizaron luego de que el organismo oficializara un ajuste del 3,4% por movilidad para las jubilaciones, las pensiones y el Sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

No obstante, se ratificaron las pautas financieras del programa y se confirmó que las Becas Progresar no recibirán aumentos durante este período.

Con esta resolución, el valor de la asistencia económica continuará sin modificaciones en todo el territorio nacional, quedando fijado en $35.000 mensuales.

Liquidaciones pendientes y el estado de las solicitudes para el ciclo 2026





Más allá de la continuidad del congelamiento en los montos masivos, la ANSES avanzó con regularizaciones clave para el sector.

Durante la jornada del viernes 22 de mayo, la ANSES concretó la cancelación de haberes adeudados, un desembolso que incluyó las sumas pendientes vinculadas a las verificaciones del ciclo lectivo 2025.

De forma simultánea, el sistema comenzó a procesar los cruces de datos para los postulantes que se inscribieron de cara al ciclo lectivo 2026.

Una gran cantidad de aspirantes ya puede auditar de manera remota el estado de su trámite. Las solicitudes aprobadas comenzaron a reflejarse en el portal oficial de las Becas Progresar, ingresando con los usuarios correspondientes o mediante las credenciales de la plataforma Mi Argentina.

¿Hay aumento para las Becas Progresar?

¿Cómo funciona la retención del 20% mensual?





Las normativas del subsidio educativo contemplan un mecanismo de garantía de presencialidad. Del total bruto de $35.000, la ANSES realiza una retención fija del 20%, equivalente a $7.000 cada mes.

Este descuento obligatorio se aplica de la siguiente manera:

Nivel Obligatorio : afecta a la totalidad de los alumnos matriculados en esta categoría.

Nivel Superior: el descuento se ejecuta únicamente sobre los estudiantes que transitan su primer año dentro del beneficio estatal.

Los fondos retenidos se acumulan en las cuentas de la seguridad social y son liberados por la ANSES de manera unificada una vez que las instituciones educativas cargan los formularios correspondientes.

Estos acreditan la condición de alumno regular del beneficiario. Por ende, el monto neto que se percibe de forma directa mes a mes queda establecido en $28.000.

Las líneas de asistencia que se mantienen activas





El programa nacional de becas del Ministerio de Capital Humano se segmenta en cuatro grandes ramas según los objetivos pedagógicos y profesionales de cada alumno: