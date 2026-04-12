Becas Progresar de ANSES: ¿Cuáles son las fechas límite de inscripción?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la inscripción a las Becas Progresar durante 2026, un programa destinado a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o avanzar en su formación profesional.

El objetivo principal de este programa es acompañar a los estudiantes dentro del sistema educativo mediante una ayuda económica mensual. Sin embargo, el acceso a este beneficio está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos académicos y socioeconómicos.

Cuáles son las fechas de inscripción de las Becas Progresar en 2026

El cronograma oficial establece distintos plazos según la línea de beca:

Progresar Obligatorio (nivel secundario)

Inicio: 27 de marzo

Cierre: 24 de abril





Requisitos:

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria

Ser alumno regular

Cumplir con el avance académico requerido

Ingresos familiares dentro del tope de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepción de pensiones no contributivas por invalidez

Contar con esquema de vacunación completo o en curso

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral





Progresar Superior (terciario y universitario)

Inicio: 6 de abril

Cierre: 30 de abril





Requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI

Tener entre 17 y 24 años al comenzar una carrera, hasta 30 años si se trata de estudiantes avanzados, y sin límite de edad para enfermería

Haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias

Estar inscripto en instituciones educativas públicas (con excepciones en algunos casos)

Cumplir con el progreso académico exigido

Tener el esquema de vacunación completo

Participar en actividades complementarias del programa

Ingresos familiares que no superen tres SMVM, salvo excepciones.





Progresar Formación Profesional

Inicio: 27 de abril

Cierre: 27 de noviembre

Esta línea está orientada a quienes deseen capacitarse en oficios o cursos avalados por el Ministerio de Capital Humano.

Requisitos:

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI

Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal

Ingresos personales que no superen tres SMVM





El monto de las becas es de $35.000 para todas las líneas, aunque ANSES deposita el 80% hasta que el alumno presente la regularidad académica.

Cuánto se cobra en 2026

Para este ciclo lectivo, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para todas las líneas. ANSES deposita el 80% de ese total, es decir, $28.000 de manera directa cada mes.

El 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el beneficiario acredite la regularidad académica y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos por el programa.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

Para acceder al beneficio, los interesados deben completar una serie de pasos de manera online: