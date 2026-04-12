Becas Progresar de ANSES: ¿Cuáles son las fechas límite de inscripción?
ANSES confirmó la continuidad de las Becas Progresar y recordó las fechas de inscripción de las distintas líneas del programa.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la inscripción a las Becas Progresar durante 2026, un programa destinado a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o avanzar en su formación profesional.
El objetivo principal de este programa es acompañar a los estudiantes dentro del sistema educativo mediante una ayuda económica mensual. Sin embargo, el acceso a este beneficio está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos académicos y socioeconómicos.
Cuáles son las fechas de inscripción de las Becas Progresar en 2026
El cronograma oficial establece distintos plazos según la línea de beca:
Progresar Obligatorio (nivel secundario)
- Inicio: 27 de marzo
- Cierre: 24 de abril
Requisitos:
- Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI
- Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria
- Ser alumno regular
- Cumplir con el avance académico requerido
- Ingresos familiares dentro del tope de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepción de pensiones no contributivas por invalidez
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso
- Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral
Progresar Superior (terciario y universitario)
- Inicio: 6 de abril
- Cierre: 30 de abril
Requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI
- Tener entre 17 y 24 años al comenzar una carrera, hasta 30 años si se trata de estudiantes avanzados, y sin límite de edad para enfermería
- Haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias
- Estar inscripto en instituciones educativas públicas (con excepciones en algunos casos)
- Cumplir con el progreso académico exigido
- Tener el esquema de vacunación completo
- Participar en actividades complementarias del programa
- Ingresos familiares que no superen tres SMVM, salvo excepciones.
Progresar Formación Profesional
- Inicio: 27 de abril
- Cierre: 27 de noviembre
Esta línea está orientada a quienes deseen capacitarse en oficios o cursos avalados por el Ministerio de Capital Humano.
Requisitos:
- Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI
- Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal
- Ingresos personales que no superen tres SMVM
Cuánto se cobra en 2026
Para este ciclo lectivo, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para todas las líneas. ANSES deposita el 80% de ese total, es decir, $28.000 de manera directa cada mes.
El 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el beneficiario acredite la regularidad académica y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos por el programa.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar
Para acceder al beneficio, los interesados deben completar una serie de pasos de manera online:
- Ingresar a la aplicación de Mi Argentina o a la página web de MiArgentina.gob.ar.
- Crear un usuario o iniciar sesión con los datos personales
- Completar el formulario de inscripción correspondiente a la línea elegida
- Adjuntar la documentación requerida
- Enviar la solicitud y hacer el seguimiento del estado de inscripción.