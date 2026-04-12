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Becas Progresar de ANSES: ¿Cuáles son las fechas límite de inscripción?

ANSES confirmó la continuidad de las Becas Progresar y recordó las fechas de inscripción de las distintas líneas del programa.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la inscripción a las Becas Progresar durante 2026, un programa destinado a jóvenes que buscan finalizar sus estudios o avanzar en su formación profesional.

El objetivo principal de este programa es acompañar a los estudiantes dentro del sistema educativo mediante una ayuda económica mensual. Sin embargo, el acceso a este beneficio está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos académicos y socioeconómicos.

Cuáles son las fechas de inscripción de las Becas Progresar en 2026

El cronograma oficial establece distintos plazos según la línea de beca:

Progresar Obligatorio (nivel secundario)

  • Inicio: 27 de marzo
  • Cierre: 24 de abril


Requisitos:

  • Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI
  • Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria
  • Ser alumno regular
  • Cumplir con el avance académico requerido
  • Ingresos familiares dentro del tope de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepción de pensiones no contributivas por invalidez
  • Contar con esquema de vacunación completo o en curso
  • Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral


Progresar Superior (terciario y universitario)

  • Inicio: 6 de abril
  • Cierre: 30 de abril


Requisitos:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI
  • Tener entre 17 y 24 años al comenzar una carrera, hasta 30 años si se trata de estudiantes avanzados, y sin límite de edad para enfermería
  • Haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias
  • Estar inscripto en instituciones educativas públicas (con excepciones en algunos casos)
  • Cumplir con el progreso académico exigido
  • Tener el esquema de vacunación completo
  • Participar en actividades complementarias del programa
  • Ingresos familiares que no superen tres SMVM, salvo excepciones.


Progresar Formación Profesional

  • Inicio: 27 de abril
  • Cierre: 27 de noviembre

Esta línea está orientada a quienes deseen capacitarse en oficios o cursos avalados por el Ministerio de Capital Humano.

Requisitos:

  • Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI
  • Tener entre 18 y 24 años, o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal
  • Ingresos personales que no superen tres SMVM


El monto de las becas es de $35.000 para todas las líneas, aunque ANSES deposita el 80% hasta que el alumno presente la regularidad académica.&nbsp;
El monto de las becas es de $35.000 para todas las líneas, aunque ANSES deposita el 80% hasta que el alumno presente la regularidad académica. 

Cuánto se cobra en 2026

Para este ciclo lectivo, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para todas las líneas. ANSES deposita el 80% de ese total, es decir, $28.000 de manera directa cada mes.

El 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el beneficiario acredite la regularidad académica y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos por el programa.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

Para acceder al beneficio, los interesados deben completar una serie de pasos de manera online:

  • Ingresar a la aplicación de Mi Argentina o a la página web de MiArgentina.gob.ar.
  • Crear un usuario o iniciar sesión con los datos personales
  • Completar el formulario de inscripción correspondiente a la línea elegida
  • Adjuntar la documentación requerida
  • Enviar la solicitud y hacer el seguimiento del estado de inscripción.
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