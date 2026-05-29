Se oficializó el aumento de junio: ¿Cómo quedan los montos de las asignaciones de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 2,58% por movilidad para junio 2026. Los nuevos montos de las asignaciones, jubilaciones y pensiones se oficializaron en el Boletín Oficial.

La medida tiene que ver con el sistema previsional vigente, el cual actualiza las cifras de acuerdo a la inflación de dos meses previos. En este caso, corresponde tomar la de abril.

Además, se mantiene vigente la acreditación de ciertos adicionales como el bono de $70.000 para jubilados y pensionados. En este caso, conocé los detalles para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Nuevas escalas oficiales: ¿Cuánto cobran los beneficiarios de asignaciones en junio?





La Resolución 146/2026 de la ANSES determinó el cobro de junio para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

El incremento del 2,58% modifica tanto los montos netos a percibir como los límites socioeconómicos que habilitan el acceso al beneficio.

La normativa introdujo una cláusula de exclusión para los grupos familiares: si uno de los integrantes del hogar registra ingresos individuales que superen los $2.970.968, todo el grupo familiar quedará exceptuado de recibir las asignaciones.

Esto es incluso si la sumatoria total de los recursos del hogar se mantiene por debajo del tope general establecido por el organismo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $144.932. De todas formas, como el pago mensual es del 80%, será de $115.945,60. El 20% restante se abona una vez presentada la Libreta con los controles sanitarios y escolares obligatorios.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto ascenderá a $471.915.

Aumento confirmado: ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio?





A través de la Resolución 139/2026, el organismo previsional determinó las escalas salariales mínimas y máximas que regirán para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a partir del primer día del mes:

Haber mínimo : se fijó en $403.317,99 .

Haber máximo : ascenderá a $2.713.948,17 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : alcanza los $322.654,39 .

Prestación Básica Universal (PBU): quedó establecida en $184.499,57.

La misma normativa actualizó las bases imponibles para los aportes de los trabajadores activos, fijando el piso en $135.837,40 y estableciendo el límite superior en $4.414.652,38.

De forma complementaria, se ajustaron los coeficientes técnicos para estructurar las remuneraciones de aquellos que inicien sus trámites jubilatorios con posterioridad al 1° de junio.

¿Cómo quedan las asignaciones en junio con el nuevo aumento confirmado?

Bono extraordinario previsional en junio

Mediante el Decreto 399/2026, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la entrega de un bono de hasta $70.000 que se liquidará durante junio de 2026.

Este refuerzo está direccionado a los beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas, abarcando a las pensiones graciables y a los titulares de la PUAM.

El esquema de acreditación del adicional funcionará bajo la modalidad de escala de compensación:

Los jubilados que perciban el haber mínimo de $403.317,99 cobrarán la totalidad de los $70.000 , unificando un ingreso de $473.317,99 .

Quienes cuenten con ingresos básicos superiores a la mínima, pero por debajo de los $473.317,99, obtendrán un plus proporcional equivalente a la suma de dinero necesaria para alcanzar ese techo unificado.

El bono se otorgará de manera individual por titular, independientemente de si la prestación cuenta con copartícipes (como ocurre en determinados regímenes de pensiones).

Asimismo, el dinero estará completamente exento de cualquier tipo de descuento previsional o impositivo, y no se computará para el cálculo de otros conceptos de la seguridad social.