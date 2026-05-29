Nuevo aumento para empleadas domésticas: así quedan los salarios y las escalas de junio 2026

Las empleadas domésticas cobrarán en junio 2026 un nuevo aumento salarial, en el marco del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El pago llegará con el bono acordado para el sector y el depósito del primer medio aguinaldo.

La liquidación del sexto mes del año incluirá una suba de 1,5% sobre los salarios de mayo de 2026. El incremento alcanza a todas las categorías de trabajadoras de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro.

Este ajuste forma parte del esquema de aumentos escalonados que se acordó en la última negociación paritaria de la CNTCP y que contempla actualizaciones mensuales entre abril y julio.

Con este mecanismo, los salarios continúan creciendo de manera acumulativa y también mejoran la base de cálculo del medio aguinaldo, que se paga en junio tomando como referencia el sueldo más alto del semestre.

Paritaria empleadas domésticas: cómo sigue la suba de salarios hasta julio de 2026

La última paritaria de las empleadas domésticas estableció un esquema de incrementos mensuales que se aplicará entre abril y julio. Las subas son acumulativas, por lo que cada porcentaje se calcula sobre el salario ya actualizado del mes anterior.

El cronograma acordado es el siguiente:

Abril: aumento de 1,8%.

Mayo: aumento de 1,6%.

Junio: aumento de 1,5%.

Julio: aumento de 1,4%.

Además de los incrementos porcentuales, también avanza la incorporación al salario básico de una suma no remunerativa que había sido otorgada en marzo de 2026.

Desde abril, se sumaron $10.000 al básico, equivalentes al 50% de ese adicional. Los $10.000 restantes continuarán abonándose como suma no remunerativa entre abril y junio y pasarán a integrar el salario básico de forma definitiva a partir de julio.

Escalas salariales de empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes en junio de 2026





Supervisor/a

Corresponde a quienes tienen a cargo la coordinación y supervisión de dos o más trabajadores.

Por hora con retiro: $4.297,33.

Por hora sin retiro: $4.683,64.

Mensual con retiro: $536.080,78.

Mensual sin retiro: $594.214,11.

Personal para tareas específicas

Incluye, entre otros casos, a cocineros y cocineras contratados de manera exclusiva y a trabajadores con conocimientos particulares para determinadas tareas del hogar.

Por hora con retiro: $4.083,26.

Por hora sin retiro: $4.453,26.

Mensual con retiro: $499.868,28.

Mensual sin retiro: $553.536,65.

Caseros

Abarca a quienes viven en la vivienda donde trabajan y se ocupan de su cuidado y mantenimiento general.

Por hora: $3.862,18.

Mensual: $488.326,19.





Asistencia y cuidado de personas

Comprende el acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o con necesidades de asistencia.

Por hora con retiro: $3.862,18.

Por hora sin retiro: $4.295,26.

Mensual con retiro: $488.326,19.

Mensual sin retiro: $541.255,35.

Personal para tareas generales

Es la categoría más habitual e incluye limpieza, lavado, planchado, cocina y otras tareas domésticas.

Por hora con retiro: $3.600,66.

Por hora sin retiro: $3.862,18.

Mensual con retiro: $441.729,02.

Mensual sin retiro: $488.326,19.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

Las empleadas domésticas también percibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) durante junio. Según la normativa vigente, los empleadores tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2026 para efectuar el pago.

No obstante, la ley contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que el depósito podría realizarse, como máximo, hasta el 6 de julio.

En junio, las empleadas domésticas recibirán un aumento del 1,5% acordado en paritarias (Imagen ilustrativa).

El aguinaldo se calcula sobre el mejor salario mensual percibido durante el primer semestre del año y equivale al 50% de ese monto. En los casos en que la relación laboral haya comenzado durante el semestre, el pago se realiza de manera proporcional.

A modo de referencia, para una trabajadora de la categoría de tareas generales, los valores serían los siguientes:

Con retiro: sueldo de $435.201 y aguinaldo de $217.600.

Sin retiro: sueldo de $481.109 y aguinaldo de $240.554.

Adicionales que pueden aumentar el salario

Además del sueldo básico y del aguinaldo, algunas trabajadoras pueden percibir sumas extras que incrementan el ingreso mensual.

Antigüedad : adicional del 1% por cada año de servicio.

: adicional del 1% por cada año de servicio. Zona desfavorable: plus del 30% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos conceptos deben liquidarse junto con el salario correspondiente cuando la trabajadora reúna las condiciones para percibirlos.