Definieron los nuevos aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo

El Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo acuerdo salarial para el personal de casas particulares, tras una reunión plenaria de la comisión del sector en la que participaron representantes de las trabajadoras y los empleadores.

El Ministerio de Capital Humano detalló en un comunicado que se definieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos del 1,8% para abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio de 2026.

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Además, se dispuso que la suma no remunerativa correspondiente a marzo último se incorpore de manera progresiva al salario básico: un 50% en abril y el 50% restante en julio.

El acuerdo también incluye una actualización del adicional por zona desfavorable, que fue establecido en un 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, con vigencia a partir del 1 de abril.

Desde la cartera de la que depende la Secretaría de Trabajo, asimismo, remarcaron que los sueldos pactados constituyen los mínimos legales y se enmarcan en el concepto de "salario dinámico", lo que habilita a las partes a negociar mejoras por encima de esos valores.

En el marco de las tratativas, se definió convocar a una nueva reunión de la comisión en julio próximo, con el objetivo de evaluar la evolución de los ingresos del sector.

El Ministerio a cargo de Sandra Pettovello, en ese sentido, dijo reafirmar su compromiso con la negociación colectiva como herramienta central para la actualización de las condiciones laborales.

Se acordaron los nuevos aumentos para empleadas domésticas.

¿Cuánto cobrarán en mayo las empleadas domésticas?

A continuación, se consigna cómo quedan los salarios mínimos de las distintas categorías en mayo producto del aumento del 1,8% que debe aplicarse para abril.

En el caso de los supervisores, el valor por hora con retiro pasa de $4.013,30 a $4.085,54, en tanto que que el mensual asciende de $500.649,26 a $509.660,95. Para quienes trabajan sin retiro, la hora llega a $4.461,52 y el salario mensual queda en $566.033,21.

La hora con retiro para el personal de tareas específicas se fijó en $3.876,41 y el mensual se estableció en $474.545,45. En la modalidad sin retiro, la hora sube a $4.236,45 y el sueldo mensual pasa a $526.588,02.

El salario mensual en la categoría casero asciende de $455.160,14 a $463.353,02, mientras que el valor por hora se ubica en $3.664,66.

En lo que respecta al personal de asistencia y cuidado de personas, la hora con retiro escala a $3.664,66 y el salario mensual sube a $463.353,02. En el caso de quienes trabajan sin retiro, el valor por hora subde de $4.012,14 a $4.084,36 y el mensual pasa de $505.578,34 a $514.678,75.

Por último, en lo referente a la categoría de personal para tareas generales, la hora con retiro se fijó en $3.408,64, en tanto que el sueldo mensual quedó en $418.167,44. En el caso de que la tarea sea sin retiro, los valores llegan a los $3.664,66 por hora y los $463.353,02 mensuales.