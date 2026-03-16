Empleadas domésticas con bono y aumento: así quedaron las escalas salariales y los extras para marzo

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares formalizó un nuevo acuerdo salarial que impacta en los haberes de febrero y marzo de 2026.

A través de la Resolución 2, se estableció un incremento escalonado y la liquidación de una suma no remunerativa que varía según la carga horaria semanal.

Este esquema busca recomponer los ingresos de las empleadas domésticas, estableciendo un piso salarial para las cinco categorías del rubro, desde supervisores hasta personal para tareas generales.

El nuevo bono para empleadas domésticas: ¿Quiénes lo cobran?





Una de las novedades más importantes es la incorporación de una suma fija no remunerativa que se debe pagar junto con los sueldos de febrero (en marzo) y marzo (en abril). El monto depende de las horas trabajadas:

$20.000 extra : para quienes trabajan más de 16 horas semanales.

$11.500 extra : para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.

$8.000 extra: para quienes cumplen menos de 12 horas por semana.

Escalas salariales: ¿Cuánto se paga la hora en marzo 2026?





Con el ajuste del 1,5% correspondiente a este mes, los valores mínimos para quienes cobran por hora quedan de la siguiente manera:

Tareas generales (limpieza) : $3.348,33 con retiro / $3.599,87 sin retiro.

Cuidado de personas (niñeras y cuidadores) : $3.599,87 con retiro / $4.012,14 sin retiro.

Caseros : $3.599,87.

Tareas específicas : $3.807,86 con retiro / $4.161,54 sin retiro.

Supervisores: $4.013,30 con retiro / $4.382,63 sin retiro.

Empleadas domésticas con bono y aumento en marzo.

Sueldos para las empleadas domésticas: ¿Cuánto se cobra en abril?





Para el personal que cobra de forma mensualizada, los haberes de marzo (que se liquidan en los primeros días de abril) presentan los siguientes montos mínimos:

Personal de tareas generales : $410.773,52 (con retiro) y $455.160,14 (sin retiro).

Asistencia y cuidado de personas : $455.160,14 (con retiro) y $505.578,35 (sin retiro).

Caseros : $455.160,14.

Personal para tareas específicas : $466.154,67 (con retiro) y $517.277,03 (sin retiro).

Supervisores: $500.649,26 (con retiro) y $556.024,77 (sin retiro).

¿Cómo calcular la antigüedad y el adicional por zona fría?





Es fundamental recordar que, además de estos básicos, se debe sumar: