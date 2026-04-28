Empleadas domésticas: ¿Cuánto se cobra en mayo 2026? Escalas confirmadas y adicionales

Las empleadas domésticas iniciarán mayo de 2026 sin novedades en sus haberes. Debido a que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no selló una nueva actualización, continúan vigentes los valores que se aplicaban en abril.

Estas cifras funcionan como el piso legal obligatorio para todo el territorio nacional, tanto para personal mensualizado como para quienes trabajan por hora.

El salario depende de la categoría laboral y también de si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro. De acuerdo a la escala vigente, los montos están configurados.

Montos para las empleadas domésticas: escalas de mayo 2026





Para la categoría de Supervisora, el valor de la hora es de $4.191,38 con retiro y $4.590,46 sin retiro, mientras que el sueldo mensual asciende a $523.204,46 y $582.230,79 respectivamente.

En el caso del Personal para tareas específicas, la hora se paga $3.968,10 con retiro y $4.351,47 sin retiro, con mensuales de $485.709,67 y $540.071,38.

Para los Caseros, el valor por hora sin retiro es de $3.748,49 y el mensual de $475.748,27.

En la categoría de Asistencia y cuidado de personas, los montos son de $3.599,86 la hora con retiro y $4.012,14 sin retiro, con haberes mensuales de $455.160,14 y $505.578,34, respectivamente.

Finalmente, para el personal de Tareas generales, la hora cuesta $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro, con un sueldo por mes de $410.773,52 y $455.160,14.

¿Cómo calcular el sueldo según la jornada?





Es fundamental recordar que el pago varía según la carga horaria semanal. Si la relación laboral es de menos de 24 horas semanales, se debe abonar estrictamente por hora trabajada.

Para jornadas de entre 24 y 48 horas, el salario se liquida de manera proporcional, tomando como base el sueldo mensual de la categoría. Solo corresponde el valor completo cuando se cumple la jornada total prevista en la escala.

¿Cuánto cobran en mayo 2026 las empleadas domésticas?

Antigüedad, zona y el futuro del bono





Además del sueldo básico, los empleadores deben contemplar conceptos obligatorios que incrementan el monto final:

Antigüedad: se debe sumar un 1% extra por cada año trabajado sobre el salario básico.

Zona desfavorable: en las provincias de la Patagonia y zonas específicas de Buenos Aires, corresponde un 30% adicional .

Aportes: el registro es obligatorio para garantizar la cobertura de obra social y ART.

Respecto al bono extraordinario que se pagó en abril (segmentado entre $8.000 y $20.000 según la carga horaria), hasta el momento no se confirmó una extensión automática para mayo.

El sector permanece a la expectativa de una nueva convocatoria paritaria que defina si habrá nuevos refuerzos o aumentos retroactivos para el segundo trimestre del año.