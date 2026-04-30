¡EN VIVO! La CGT encabeza masiva convocatora en la Plaza de Mayo contra el ajuste

Este jueves la CGT concreta una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador.

La jornada cuenta con el respaldo de movimientos sociales, políticos y culturales, con el objetivo de exhibir el poder de convocatoria sindical frente a las políticas económicas de La Libertad Avanza.

Reclamos y críticas al rumbo económico

El eje de la protesta se centra en la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la pobreza. Cristian Jerónimo, triunviro de la central y Secretario General del SEIVARA, sostuvo que la marcha será abierta a diversos sectores sociales debido a que "el pueblo argentino la está pasando mal".

Asimismo, el dirigente calificó como una falacia las estadísticas oficiales sobre empleo y salarios, advirtiendo que "la gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios".

Ante este panorama, el sector sindical no descarta que la tensión social continúe en aumento ni la futura convocatoria a un paro nacional.

El alcance de la convocatoria y los servicios afectados

La movilización suma el apoyo de la UTEP, consolidando la alianza entre el sindicalismo tradicional y la economía popular.

En contraste, la Iglesia declinó la invitación de la central obrera para formar parte de la protesta, una decisión que generó malestar en la histórica sede de la calle Azopardo.

El esquema de servicios públicos presenta diversas alteraciones:

Trenes: Interrupciones generales por el cese de tareas de La Fraternidad .

Administración pública: Atención limitada por medidas de UPCN y ATE .

Servicios varios: Afectaciones en recolección de residuos, correo y logística.

Hacia un endurecimiento de las medidas

Para la conducción gremial, este encuentro en la Plaza de Mayo funciona como un termómetro social antes de profundizar el plan de lucha.

Jorge Sola, integrante del triunvirato, señaló que la intención es visibilizar el descontento que perciben en la sociedad.

"Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe", afirmó Sola, quien también remarcó que la crisis actual se manifiesta en el "endeudamiento familiar" y la pérdida de puestos de trabajo de calidad.