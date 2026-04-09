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Jueves, 9 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DECISIÓN

La CGT anunció que marchará a Plaza de Mayo el 30 de abril para reclamar por "pérdida del salario"

El triunvirato encabezó una reunión donde determinó una nueva movilización en la previa al 1° de mayo.

La CGT anunció una nueva movilización para el próximo jueves 30 de abril a Plaza de Mayo.

 Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, resaltó que la medida se adopta por "la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar".

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