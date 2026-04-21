Con una frase del Papa Francisco, la CGT ratificó la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo

La CGT ratificó este martes la movilización del próximo 30 de abril a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador, con un posteo en el que recordó una de las frases célebres del Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

"El trabajo es con derechos o es esclavo", sostuvo la central obrera en la publicación donde citó los dichos del Santo Padre.

"Porque creemos en una Patria justa, libre y soberana. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste. Porque sin derechos, no hay futuro. ¡Nos vemos en la marcha!", sostuvo desde su cuenta de la red social X.

La central sindical evocó al Papa Francisco y recordó una de sus principales definiciones de la entrevista brindada a la periodista Bernarda Llorente en 2023. Aquella vez, el Pontífice había subrayado la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras sean tratados con justicia y respeto.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 EL TRABAJO NO SE AJUSTA, ¡SE DEFIENDE!



Porque creemos en una Patria justa, libre y soberana.

Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste.

Porque sin derechos, no hay futuro.

¡NOS VEMOS EN LA MARCHA!



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"Cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es sólo aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona", consideró.

Y agregó: "Tengo datos sobre la explotación laboral en el mundo que son muy grandes. Y es muy duro eso. El trabajo te confiere dignidad y de ahí que el trabajador tiene derechos concretos. Quien lo contrata para trabajar tiene que proveer servicios sociales, que son parte del derecho. El trabajo es con derechos o es esclavo".

La CGT anunció la marcha a Plaza de Mayo, luego de una reunión mantenida días atrás por su Consejo Directivo Nacional. Según explicó Jorge Sola, uno de miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, será en reclamo por "la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar".

"También se llevará adelante una celebración religiosa conmemorando al Papa Francisco, su relación con la defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales. Ese vínculo que el Papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera", detalló el dirigente sindical.