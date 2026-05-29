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Viernes, 29 de mayo de 2026

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ANSES

El Gobierno oficializó el pago del bono de 70 mil pesos y confirmó un aumento para jubilados y pensionados en junio

El incremento será del 2,58% y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales. Además, el Gobierno indicó que mantendrá el refuerzo destinado a los beneficiarios de menores ingresos.

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El Gobierno nacional oficializó este viernes el pago de un nuevo bono extraordinario previsional para jubilados y pensionados durante junio. Además, fijó un aumento del 2,58% en los haberes previsionales y las asignaciones familiares. 

Las medidas fueron confirmadas esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 399/2026 y resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La principal novedad es la continuidad del bono previsional de hasta $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos. El refuerzo alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas.

Según indica el texto oficial, los beneficiarios que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, quienes cobren un monto superior recibirán un refuerzo proporcional para que el ingreso total no supere la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.

Además, el decreto aclaró que el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros beneficios previsionales.

La medida también incluye a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. En los casos de pensiones con copartícipes, todos serán considerados como un único titular para definir el acceso al beneficio.

Cuánto cobrarán los jubilados desde junio

A través de la Resolución 139/2026, Anses confirmó este viernes que el haber mínimo jubilatorio ascenderá a $403.317,99 desde junio, mientras que el haber máximo quedará fijado en $2.713.948,17.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $184.499,57 y la PUAM se elevará a $322.654,39.

El incremento responde a la actualización mensual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Confirmaron aumentos en las asignaciones familiares

Junto con las medidas previsionales, Anses dispuso un aumento del 2,58% para las asignaciones familiares y actualizó los límites de ingresos del grupo familiar.

De esta forma, desde junio, si uno de los integrantes del hogar percibe ingresos superiores a $2.970.968 mensuales, la familia perderá el derecho a cobrar asignaciones familiares, incluso si el ingreso total del grupo se mantiene dentro de los topes generales establecidos por la normativa vigente.

Los nuevos valores comenzarán a regir para todas las prestaciones y asignaciones correspondientes al mes de junio de 2026.

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