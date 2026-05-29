Una bebé de dos meses salió despedida de un auto tras un accidente y está grave

Una mujer y sus dos hijos menores de edad resultaron gravemente heridos este jueves luego de sufrir un impactante accidente vial en un camino rural que conecta la ruta 18 con la localidad de Álvarez, en la provincia de Santa Fe.

El siniestro ocurrió durante la tarde, cuando la familia regresaba de un establecimiento educativo donde el niño de cinco años había participado de los festejos por el Día de los Jardines.

Las víctimas viajaban a bordo de un Fiat Palio Weekend rojo, que terminó volcado por causas que aún son materia de investigación. Según las primeras informaciones, el vehículo perdió el control y volcó violentamente sobre la calzada rural.

Las imágenes posteriores al accidente reflejaron la magnitud del fuerte impacto: la luneta y las ventanillas traseras quedaron completamente destruidas, mientras que distintos elementos del automóvil terminaron esparcidos en la zona. Entre ellos, la bicicleta del menor que era trasladada en el baúl.

En tanto, el bebé de apenas dos meses fue quien sufrió las heridas más graves. Según los testimonios recolectados en el lugar, el pequeño salió despedido del vehículo durante el vuelco y quedó tendido entre los pastizales, situación que provocó momentos de desesperación hasta que finalmente fue hallado por su madre.

Tras el accidente, el bebé fue trasladado de urgencia a un hospital público de Rosario, donde permanece internado con pronóstico reservado. Además, la mujer también sufrió lesiones de consideración y debió ser derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención médica especializada.

En el lugar trabajó personal de emergencias junto a efectivos policiales y una grúa encargada de remover el automóvil siniestrado. En este contexto, las autoridades continúan investigando las causas del vuelco y no descartan la posible participación de otros vehículos o factores externos que hayan contribuido al hecho.