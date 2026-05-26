¡VIDEO! Así un nene fue filmado mientras manejaba una moto en una avenida de Santa Fe

Un nene de la ciudad de Santa Fe se volvió viral en X luego de que fuera filmado mientras manejaba una moto. Las imágenes generaron indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron duramente al padre del pequeño por permitirle realizar un accionar tan arriesgado.

El episodio tuvo lugar en un contexto de gran afluencia vehicular producto de las actividades por las celebraciones patrias.

Las imágenes fueron captadas por un automovilista que pasaba por el lugar y viralizadas a través de la plataforma X. La filmación expuso el momento en que el niño iba por las calles de manera autónoma, expuesto a las dinámicas del tránsito urbano.

El incidente se localizó específicamente sobre la Avenida Almirante Brown, en su intersección con la calle Calcena, una arteria que presentaba un flujo continuo de vehículos y peatones que disfrutaban de la jornada festiva en las inmediaciones de la costanera santafesina.

De acuerdo con el registro audiovisual, el menor llevaba el casco reglamentario colocado. Sin embargo, durante el trayecto realizó un cambio imprudente de carril, lo que incrementó el peligro de una colisión con otros rodados.

El nene iba a la par de su papá, lo que generó indignación por la falta de responsabilidad

El niño realizaba estas maniobras a la par de un adulto, quien conducía otra motocicleta a pocos centímetros de distancia. Pese al entorno congestionado y la presencia de terceras personas en el espacio público, no se observó ninguna intervención para detenerlo.

La circulación del material en redes sociales encendió las alarmas entre los ciudadanos respecto a la responsabilidad en el cuidado de los menores en la vía pública. Las imágenes abren el debate sobre los controles vehiculares en los días feriados y las sanciones correspondientes para los tutores a cargo.