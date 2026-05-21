Detuvieron a un joven que habría vendido el celular del joven asesinado de 20 puñaladas en Santa Fe

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a Luciano Ulises H., de 18 años, en la intersección de calles Magallanes y Pasaje Capuchinos de Villa Gobernador Gálvez.

El joven tenía orden de detención y es investigado por ser quien vendió el teléfono celular de Benjamín Scerra tras el crimen.

Tras su arresto, el sospechoso quedó a disposición del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, para ser llevado a audiencia imputativa.

El jueves 15 de mayo, un día después de hallarse el cuerpo de Benjamín, fue aprehendido Darío, hermano de Alexis "El Corto" Hereñú, el principal sospechoso del homicidio. Según la investigación del fiscal Balbis, Darío agredió a Benjamín en los momentos previos a su muerte.

Benjamín Scerra tenía 19 años y fue reportado desaparecido desde la noche del viernes 8 de mayo. Su cuerpo fue encontrado el 14 de mayo en el Monte Celulosa, en jurisdicción de Capitán Bermúdez, con al menos 20 puñaladas.

"El Corto", prófugo y buscado

El Ministerio Público de la Acusación difundió oficialmente la imagen de Alexis "El Corto" Hereñú para dar con su paradero.

El crimen habría ocurrido en el marco de un conflicto "interpersonal" durante una reunión en la que se consumió alcohol y drogas.

Los investigadores no descartan que Benjamín haya sido víctima de un homicidio en ocasión de robo: testimonios aseguran que "El Corto" intentó vender pertenencias de la víctima tras el crimen, entre ellas el celular que terminó en manos de Luciano Ulises H.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy