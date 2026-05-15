Quién era Benjamín Scerra, el joven de 19 años que fue encontrado sin vida en Santa Fe

Tras el hallazgo el jueves pasado del cuerpo de Benjamín Scerra , el joven de 19 años que estuvo desaparecido varios días, en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, familiares y amigos lo despidieron de manera emotiva en las redes sociales.

Fuentes de la investigación indicaron que había sido visto por última vez el viernes 8 de mayo a la noche, cuando acompañó a su amigo en la vuelta a casa. Además, aquel día estuvo preparando pollos para vender, ya que tenía un emprendimiento con su padre Félix.

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Ese emprendimiento familiar era el "puente" para el joven quien tenía la idea de viajar a Italia, donde vive su madre Cintia. Aunque el sueño estaba cerca de cumplirse, Benjamín seguía viviendo en Argentina para terminar sus estudios.

En redes sociales, sus amigos lo despidieron con profundo dolor y lo describieron como alguien que "siempre estaba para todos". En los últimos días, sus allegados encabezaron varias manifestaciones en la zona para pedir por su aparición.

Hallazgo del cadáver

El cuerpo del joven fue encontrado cerca de las 22 del jueves, en una casa ubicada en la zona de Monte Celulosa, a la que los efectivos llegaron a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre la posibilidad de que estuviera allí.

Cuando los oficiales ingresaron al domicilio, lo encontraron muerto, tapado con una chapa y una herida de arma blanca en el cuello. Rápidamente, el fiscal Carlos Covani dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), para reunir pruebas en la escena del crimen.

Un detenido

En tanto, como medida preventiva, fue detenido un menor de edad que podría estar implicado en la causa y fue trasladado a una comisaria, donde quedó a disposición de la Justicia. No obstante, la familia de la víctima apunta a otra persona, a quien apodan "El Corto", como presunto autor del crimen.

Dolorosa despedida en redes

Las redes sociales se inundaron con sentidos mensajes de los amigos de Benjamín despidiéndolo y pidiendo justicia. "Los que te conocíamos sabemos la muy buena persona que eras hermano, las palabras sobran, espero que estés en un lugar mejor, descansando tranquilo, un abrazo enorme al cielo", escribió un joven.

También, la prima de la víctima le dedicó un doloroso posteo: "Te voy a extrañar con todo mi corazón. Ojalá hubieras sabido lo muy importante que eras para mí y lo mucho que te amo, te amé y te voy a amar siempre, sin importar qué. Descansá en paz primo".

A esto se sumaron otros mensajes de sus amigos e incluso una historia de Instagram de una de las últimas personas que lo vio con vida: "No caigo hermano, estuvimos juntos el jueves pasado, ahora me toca decirte que en paz descanses, te amo".

Otro caso fatal

Benjamín era querido en la comunidad y su crimen volvió a poner en el foco el debate por la inseguridad en la ciudad, donde hace sólo dos semanas, otro joven de su edad apareció muerto flotando en el río Paraná.

Por la gravedad del caso, se dio intervención a la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien trabaja para esclarecer las circunstancias de su muerte e identificar al responsable.

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