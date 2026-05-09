Capturaron al hombre acusado de abusar de una nena de 9 años y matar a su mamá

Un sujeto de 25 años, acusado de haber asesinado a la madre de una niña, en medio de una situación de abuso contra la menor en la localidad bonaerense de Los Polvorines, fue arrestado este sábado en el barrio porteño de Retiro por personal de la Policía Federal.

Lorenzo Esteban Amarilla fue detenido en el marco de un allanamiento realizado en un edificio ubicado en Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, donde solía frecuentar a una pareja ocasional, según el informe policial.

El hombre, quien estaba prófugo, era intensamente buscado desde el jueves pasado, luego de haber asesinado a Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, quien lo sorprendió cuando intentaba abusar de su pequeña hija, menor de edad. En esa circunstancia la atacó con un arma blanca y la asesinó de al menos dos puntazos.

La casa donde ocurrió el horror.

De acuerdo con los primeros datos de la causa, el asesino sería una persona conocida por la familia y residía en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen, en Los Polvorines.

Tras el ataque el hombre huyó, mientras que la menor logró escapar y posteriormente brindó un testimonio clave para los investigadores. En su declaración, relató parte de lo sucedido durante la secuencia que terminó con el asesinato de su madre.

"Me tapó la boca para que no gritara", fue una de las frases que trascendió del desgarrador relato de la nena ante los investigadores, como trascendió en las últimas horas.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que investiga el crimen como un ‘femicidio en contexto de violencia sexual'.