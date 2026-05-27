Un nene de 8 años murió atragantado con una bolita de vidrio en Santa Fe

La localidad santafesina de Grütly llora la muerte de un nene de 8 años que sufrió una obstrucción respiratoria al atragantarse con una bolita de vidrio.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del lunes, cuando el menor comenzó a tener severas dificultades para respirar tras quedar alojado un objeto en sus vías aéreas.

El chico fue atendido en primera instancia en el propio pueblo por la médica de guardia, quien dispuso de inmediato su derivación urgente al Samco "Dr. Alonso Criado" de la ciudad de Esperanza.

El traslado se realizó bajo código rojo debido a la gravedad del cuadro. La central del Seliar 107 coordinó el operativo, mientras que efectivos policiales y agentes de tránsito colaboraron para despejar el recorrido de la ambulancia mediante un corredor de seguridad.

El Samco "Dr. Alonso Criado" de la ciudad santafesina de Esperanza.

Fuentes del hospital indicaron que el chico ingresó con una obstrucción crítica que impedía el paso del aire. Según detallaron, el elemento que provocó el ahogo era una bolita de vidrio que quedó atrapada en la zona de la glotis, ubicada en la laringe.

Ya en el centro de salud, los médicos realizaron distintas maniobras de urgencia para intentar liberar las vías respiratorias y revertir la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el niño falleció poco después: "Se hizo todo lo posible", expresaron desde el nosocomio.

La noticia generó un fuerte impacto entre los habitantes de Grütly, una pequeña localidad ubicada a unos 230 kilómetros de Rosario. Vecinos, familiares y allegados acompañan por estas horas a la familia del chico en medio del dolor por la trágica pérdida.