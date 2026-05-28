Caso Agostina Vega: familiares y amigos vuelven a marchar en Córdoba para pedir que aparezca con vida

Familiares, vecinos y amigos de Agostina Vega marcharon este jueves por las calles de barrio General Mosconi, en el noreste de Córdoba, para pedir la aparición con vida de la adolescente de 14 años.

La movilización generó un corte total sobre avenida Leandro Alem, en la esquina con Rancagua, en el carril que va hacia el centro de la ciudad.

Agostina está desaparecida desde el sábado a la noche, cuando fue en un remís hasta la casa del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, en barrio Cofico.

"Por ahora no tenemos novedades. Esperamos que vuelva con alguna información", dijo Miguel, abuelo de la adolescente.

Contó que la madre de Agostina pasó todo el día declarando en la Fiscalía y en la Jefatura de Policía.

Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, fue indagado en las últimas horas por el fiscal de la causa, Raúl Garzón.

El detenido por la desaparición de Agostina

La Policía de la provincia de Córdoba, en medio de la búsqueda de la adolescente, realizó múltiples allanamientos y detuvo a un hombre de 33 años, junto a quien fue vista la chica por última vez.

Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, quien tiene antecedentes penales y vínculos con la barrabrava de Instituto. Es un conocido de la madre de Agostina. El sujeto fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy