Caso Agostina Vega: ¿Qué se sabe hasta el momento sobre la desaparición de la menor en Córdoba?

A casi una semana de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue vista por última vez en Córdoba, sus familiares están preocupados por su paradero, en un caso que por ahora tiene un solo detenido, Claudio Gabriel Barrelier (33), aunque para los investigadores la principal sospecha es que actuaron más personas.

La menor desapareció el sábado pasado en horas de la noche, de hecho, según reconstruyeron los investigadores, cerca de las 22.30 salió de la casa de su mamá, ubicada en el barrio General Mosconi, en la capital provincial y desde ese momento, se desconoce su paradero.

Lo extraño de la situación es que a la mamá de la menor recién se le permitió realizar la denuncia el domingo pasadas las 10 del domingo, y desde ahí, los agentes tuvieron los datos para investigar el particular camino que realizó la menor desde su casa en barrio General Mosconi hasta Cofico.

Pese a que el remisero advirtió en su declaración que un adulto había pagado el viaje de la adolescente y que ella se fue con él, Barrelier recién fue detenido (bajo el cargo de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad) este miércoles y el allanamiento a la vivienda donde resultó arrestado recién fue peritado en las últimas horas.

Reconocimiento de la menor





Además, el chofer reconoció la foto de la adolescente en los carteles de búsqueda difundidos por la familia y redes sociales, y presentó información al respecto. Esa persona aseguró que Agostina caminó unas cuadras y luego subió a un Volkswagen Gol rojo entre las calles Urquiza y Avellaneda.

Esa versión se convirtió en una de las primeras hipótesis investigadas por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón. A partir de esto, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y distintos rastrillajes para reconstruir el recorrido de la menor.

Un hombre de 33 años es el único detenido hasta el momento (Redes).

Pero con el correr de las horas, la familia comenzó a poner en duda ese relato y apuntó directamente contra el hombre que dijo haber sido el último en verla.

La familia remarcó además que Agostina no solía movilizarse sola y que no tenía experiencia usando aplicaciones de viajes por su cuenta, además cuestionaron la demora en algunas medidas de investigación y reclamaron que se analizara el celular del principal sospechoso.

Dato importante en el caso





En medio de la búsqueda, surgió un dato clave para la investigación: un audio que Agostina le envió a sus amigas antes de perder contacto, y según su abuela, en ese mensaje la menor decía que iba a encontrarse con el hombre que ahora está detenido para preparar una sorpresa para su mamá.

Ese elemento quedó incorporado a la causa y es analizado junto con otras pruebas para reconstruir las últimas horas previas a la desaparición.

Frente a este escenario, los investigadores sospechan que detrás de la desaparición de la menor hay más personas involucradas y que fue engañada para llevarla hasta el punto de encuentro, aprovechando la confianza que había con el acusado.

"Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más", manifestó Melisa, madre de la adolescente.

Allanamientos en Córdoba





En las últimas horas, la Policía realizó 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital provincial. Uno de ellos se llevó a cabo en una vivienda de calle Campillo al 878 (domicilio de Barrelier), donde trabajaron distintas divisiones policiales, personal de pericias y división de canes.

En medio del operativo, cinco personas fueron trasladadas para declarar ante la fiscalía, aunque todavía no se confirmó si lo hicieron en calidad de testigos o sospechosos.

Mientras avanza la investigación, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda a nivel nacional e internacional.

Rige la Alerta Sofía en todo el país (Ministerio de Seguridad).

La Justicia también trabaja sobre el análisis de antenas de telefonía, cámaras de seguridad y geolocalización de celulares para intentar reconstruir los últimos movimientos de la adolescente.

Agostina tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello negro largo y ojos marrones. La última vez que fue vista, tenía puesto un jean negro, un buzo bordó con letras verdes y zapatillas blancas.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



