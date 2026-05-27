Desaparición de Agostina: habló el abogado del detenido y reveló el supuesto vínculo que tenía con la adolescente

Claudio Barrelier asegura que Agostina Vega lo contactó la noche del sábado 23 de mayo porque necesitaba ayuda para pagar el remis, según reveló su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco,

El letrado que defiende al único detenido por la desaparición de la adolescente de 14 años, aportó además el nombre de un supuesto amigo al que la menor iba a visitar.

De acuerdo a su versión, Agostina lo conocía de un torneo barrial en la cancha. Al llegar a la zona de Cofico, caminaron juntos hacia el domicilio de él, pero la menor nunca ingresó a la vivienda -la misma que fue allanada este miércoles-.

"Se iban alejando del lugar donde fue el taxi y en ese momento es donde aparece este vehículo rojo", indicó el letrado, en referencia al VW Gol que figura en la investigación.

El defensor explicó que Barrelier conocía tanto a Agostina como a su madre en el ámbito de los torneos barriales. Según confirmó, fue la propia madre quien le dio el número de teléfono del detenido a la adolescente.

"Tenemos constatado que quien le había aportado el teléfono era la madre", afirmó Sánchez del Bianco.

El antecedente que complica al detenido

Barrelier registra una causa previa de mayo del año pasado por privación ilegítima de la libertad en contexto de género, aunque su defensor aclaró que no involucró a una menor y que recuperó la libertad. "Si me preguntan si tiene antecedentes computables, debería decir que no", sostuvo.

El abogado respaldó la actuación del fiscal a cargo y remarcó que su defendido "aún está amparado por el principio de inocencia".

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