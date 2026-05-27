Buscan a una chica de 14 años que se subió a un taxi y desapareció: activaron la Alerta Sofía

Agostina Vega, una adolescente de 14 años, era buscada de manera intensa este miércoles en la provincia de Córdoba tras haber sido vista por última vez el sábado pasado por la noche, cuando se subió a un taxi frente a la casa de su mamá.

Por el caso activaron Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida diseñado para la búsqueda y localización de menores de 18 años que se consideran en "alto riesgo inminente".

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La solicitud al respecto fue realizada por la querella con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

La adolescente, a las 22.30 del sábado último, se retiró de la casa de su mamá en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba y se subió a un taxi.

Por su parte, el chofer del coche de alquiler relató que la llevó hasta la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, donde la esperaba un hombre, quien abonó el viaje.

El padre de la menor, por su lado, dijo que se enteró de que su hija, en esa intersección, se subió a un auto Volkswagen Gol rojo.

La pesquisa estaba centrada este miércoles en el análisis de las cámaras de seguridad y, pese a que el celular se encuentra apagado, buscaban detectar cuál fue el último punto que se activó su geolocalización.

En tanto, la organización Missing Children Argentina colocó en su lista de chicos desaparecidos a Vega, difundiendo su fotografía en redes sociales con el objetivo de viralizarla.

Además, divulgó un número de contacto por WhatsApp para quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la adolescente: +54 9 11 4157 3101.

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