Dramática búsqueda de Ludmila: tiene 21 años y está desaparecida desde hace 11 días

Ludmila, una joven de 21 años, está desaparecida desde hace 11 días y su madre dialogó este lunes con Crónica para expresar su angustia por la falta de novedades sobre el paradero de su hija.

"Desapareció un jueves a las 11.30 de la noche pero su pareja me avisó dos días después", contó Jésica, visiblemente preocupada por lo que le pudo haber pasado.

"Ya no quiero ni pensar, lo único que quiero es que ella aparezca bien", manifestó al móvil del canal, presente en la zona oeste del Gran Buenos Aires donde se concentraron para visibilizar el caso.

Según explicó la entrevistada, su hija "tiene un bebé de dos años que la espera" y sería la primera vez que "desaparece tantos días", a diferencia de otras ocasiones en las que "se iba con amigos, pero más de dos días no pasaban".

Además, brindó un detalle muy importante en medio de la angustia. "Salió sin la SUBE y su celular da apagado", precisó.

La versión de la pareja de la joven desaparecida

Según informaron a Crónica, la versión de la pareja de la joven desaparecida se contradice con los dichos de su Jésica. "El novio dice que estaba durmiendo, y que Ludmila lo despierta desesperadamente, diciéndole que su hermanito había tenido un problema muy grave y que ella tenía que ir urgente a ayudarlo", indicaron allegados durante la entrevista.

Consultada sobre ese testimonio, la madre de la víctima negó esa teoría. Sin embargo, no descartó ninguna posibilidad.

El último mensaje de la joven desaparecida

"Amor, no te enojes. Mi familia es primero", se lee en el último mensaje que Ludmila le habría envidado a su pareja, según las capturas de los chats a los que tuvo acceso este medio.

Los chats de los supuestos mensajes de la joven desaparecida.

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