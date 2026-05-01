Caso Guadalupe Lucero: imputaron al abuelo paterno por abuso y la mamá hizo un pedido urgente

Un giro sacude la causa por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero. La familia materna de la nena, que fue vista por última vez hace casi cinco años en San Luis, solicitó formalmente que se investigue al abuelo paterno, Roque Lucero, luego de que el hombre fuera imputado por abuso sexual contra una menor con discapacidad.

La mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, junto a la abuela materna y un tío, se presentaron en los tribunales para manifestar su malestar por no haber sido informados de esta causa penal. Además, denunciaron una falta de coordinación entre la Justicia provincial y la federal en el marco de la búsqueda de la nena.

La abogada querellante, Soledad Poma de Otaegui, confirmó que Roque Lucero fue imputado el pasado 20 de abril por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. El hecho habría ocurrido en noviembre de 2024 dentro de la casa de la víctima y el resultado de la Cámara Gesell fue positivo.

"Esto da un giro inesperado. Si bien no podemos hacer una acusación directa por la desaparición todavía, esto permite abrir una línea de investigación específica sobre él", señaló la abogada y agregó que el hombre cuenta además con otra denuncia en trámite por un hecho similar.

El acusado no se encuentra detenido. Actualmente cumple con medidas de coerción que le prohíben salir de la provincia y lo obligan a presentarse a firmar periódicamente en sede judicial.

Para la querella, Lucero se convirtió ahora en el "primer sospechoso" de la causa por la desaparición de Guadalupe. "La familia está desconcertada porque no entiende por qué se lo dejó a un costado durante tanto tiempo, siendo un caso de posible trata", explicaron desde el entorno materno.

Denuncia

El lunes, la representación legal de Cialone se presentará ante la Fiscalía Federal para exigir que el sospechoso sea investigado de forma oficial en relación con el paradero de la nena. El objetivo es cruzar datos y determinar si este nuevo antecedente aporta luz sobre lo ocurrido aquel 14 de junio.

"No vamos a dejarlo pasar. Queremos ver qué podemos lograr con este nuevo dato", señaló Poma de Otaegui, quien también solicitó que se aumente la recompensa oficial para cualquier persona que pueda aportar información fidedigna.

Guadalupe, de cinco años, desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas de San Luis mientras jugaba con sus primos.