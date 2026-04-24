Encontraron muerta en un río a la mujer que había salido a comprar cigarrillos y desapareció

María Laura Lafuente, la mujer de 33 años que permanecía desaparecida desde la madrugada del pasado lunes, fue encontrada sin vida en las aguas del río Coronda, provincia de Santa Fe.

El hallazgo se produjo durante la tarde del jueves, después de cuatro días de operativos de rastrillaje. Aún se desconocen las causas de la muerte.

El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de un paraje conocido como Carancho Triste. Hasta allí se había desplazado un importante contingente de fuerzas de seguridad, que incluyó la participación de buzos tácticos, unidades de infantería y especialistas en el manejo de drones.

La búsqueda se había intensificado en esa zona costera luego de que las pistas recolectadas por los investigadores apuntaran hacia los alrededores del curso de agua.

Última vez que la vieron

La última vez que se tuvo noticias de María Laura fue en las primeras horas del lunes. Según los registros de las cámaras de seguridad del centro de la ciudad, la mujer fue vista saliendo de un drugstore ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y San Martín.

Los videos confirmaron que había concurrido al comercio con el fin de comprar cigarrillos antes de emprender el regreso a su casa, un trayecto que nunca terminó de completar.

El misterio sobre su paradero creció con el correr de las horas, especialmente debido a un detalle captado por otra cámara de vigilancia de la zona.

En esa grabación se la observa caminando nuevamente hacia el local comercial, pero la visión se ve obstaculizada parcialmente por un árbol. Ese punto ciego impidió a los pesquisas determinar con exactitud qué dirección tomó la joven en aquel momento de la madrugada.

Denuncia

Su mamá al notar que su hija no contestaba los llamados ni los mensajes de WhatsApp, decidió acercarse hasta su domicilio en la calle Rivadavia. Como tenía un juego de llaves, la mujer ingresó a la vivienda y no había rastros de María Laura. Inmediatamente, radicó la denuncia que dio inicio al protocolo de búsqueda de paradero.

Durante las tareas de rastrillaje realizadas el miércoles, el personal policial ya había encontrado indicios que sugerían que la joven podría haber estado en la zona ribereña.

En aquel procedimiento se secuestraron elementos que resultaron de sumo interés para la causa: varias colillas, atados de cigarrillos, una botella de vino, un teléfono celular y blísteres de pastillas. Todos estos objetos quedaron bajo custodia para ser analizados.

Por orden de la fiscalía interviniente, cada uno de los elementos hallados será sometido a peritajes criminalísticos exhaustivos. Los investigadores buscan determinar si estos objetos pertenecían efectivamente a la víctima y si su presencia en el lugar guarda relación directa con el desenlace fatal.

Hasta el momento, la causa ha sido caratulada de manera provisoria como "muerte dudosa". Los peritos forenses deberán trabajar sobre el cuerpo para intentar establecer la mecánica del fallecimiento y confirmar si existen signos de violencia o si se trató de un hecho sin intervención de terceros.

Los resultados de la autopsia serán fundamentales para que la justicia pueda avanzar en una hipótesis concreta.