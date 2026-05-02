Tras la acusación contra el abuelo de Guadalupe Lucero, la abuela materna de la niña aseguró: "No puedo no asociarlo"

La causa por la desaparición de Guadalupe Lucero sumó un nuevo giro en las últimas horas, tras conocerse la acusación por abuso sexual infantil contra Roque Lucero, abuelo paterno de la niña buscada desde hace casi cinco años. La abuela materna aseguró que no puede "no asociarlo" con el caso de la pequeña.

La familia materna de Guadalupe señaló que se enteró de la situación a través de un video difundido por la abogada de las víctimas. Según relataron, la noticia los tomó por sorpresa y reavivó la incertidumbre por la desaparición ocurrida en junio de 2021 en San Luis.

Silvia Domínguez, abuela de Guadalupe, se refirió a la situación y expresó su angustia: "No puedo no asociarlo a Guadalupe, porque no sabemos qué pasó con ella". Lo dijo en diálogo con el programa "Futuro Imperfecto", que conduce Lorena Maciel en Radio Con Vos.

En este sentido, sumó: "Imaginate nuestra reacción cuando escuchamos la noticia. Es impactante el solo hecho de pensar en Guada en esa situación. No te puedo explicar lo que pasa por nuestra cabeza".

En junio de este año se cumplen cinco años desde la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis (Imagen: Ministerio de Seguridad Nacional).

La mujer contó que, tras conocer la situación que tiene como víctima a una niña con discapacidad, se acercó junto a su hija Yamila -madre de Guadalupe- a la Fiscalía Federal para consultar si ya estaban al tanto del avance judicial sobre Lucero.

Según explicó, les indicaron que la imputación no había sido informada al fuero federal, pese a que la denuncia por abuso sexual infantil contra el abuelo paterno de la niña ya existía desde 2024.

"Que pague por lo que hizo", reclamó la abuela de Guadalupe





Domínguez aseguró que existían versiones previas sobre situaciones vinculadas al acusado. "Tengo entendido de que esta persona había tenido causas anteriores de lo que había pasado con Guada. Lamentablemente, siempre lo arreglaron entre familias y nosotros nunca nos enteramos", señaló.

Respecto del accionar en el caso de su nieta, consideró que pudo haber protección o negligencia en torno a Lucero. También indicó que el hombre trabajaba en la Casa de Gobierno de San Luis y cuestionó el desempeño policial desde el inicio de la búsqueda de Guadalupe, al afirmar que "el accionar de la policía de la provincia fue un desastre".

"Si tuvo que ver en la desaparición de Guada, lo va a decidir la justicia y pagará lo que hizo. Y si no tuvo que ver, que pague por lo que le hizo a estas criaturas también", pidió.

Piden que la causa por abuso sexual se incorpore al expediente por la desaparición de Guadalupe Lucero

La abogada Soledad Poma de Otaegui, que representa a la familia de Guadalupe Lucero y a otras víctimas, adelantó que el lunes realizará una presentación judicial clave. El pedido será que la Justicia Federal incorpore la acusación por abuso sexual al expediente principal por la desaparición de la niña en San Luis.

Según explicó la letrada, existen dos denuncias en contra de Roque Lucero. En una de ellas la Justicia provincial ya le formuló cargos, mientras que en la otra todavía resta la declaración en Cámara Gesell.

Caso Guadalupe Lucero: piden que la causa por abuso sexual se incorpore al expediente por la desaparición de la pequeña.

Por su parte Eric Lucero, padre de Guadalupe, decidió hablar públicamente y cuestionó que las sospechas vuelvan a apuntar a su familia. Aseguró que su papá ya fue investigado dentro del expediente principal y negó cualquier vínculo con la desaparición.

"No tuvo nada que ver con la desaparición de mi hija. Se hicieron allanamientos, declaraciones y todo lo que correspondía. Ya se lo investigó y no tenía relación con la causa", afirmó en diálogo con El Chorrillero.

El acusado, Roque Lucero, no se encuentra detenido, aunque tiene medidas de restricción que le impiden acercarse a las víctimas y además debió cambiar de domicilio.



