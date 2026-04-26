Detuvieron a un hombre acusado de abusar y embarazar a su hija de 12 años

Un hombre de 39 años fue detenido en la zona norte del Gran Buenos Aires, acusado de abusar sexualmente y embarazar a su hija de 12 años. El sospechoso fue interceptado por la policía cuando intentaba huir a pie luego de ser identificado tras semanas de permanecer prófugo.

El aberrante caso se descubrió cuando la madre de la menor la llevó al médico por un malestar persistente. Los estudios confirmaron que la nena había sido abusada y cursaba un embarazo de tres meses. En ese momento, la mujer realizó la denuncia y el acusado escapó de la casa para no ser detenido.

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Tras un minucioso trabajo de inteligencia, los investigadores lograron detectar su escondite y montaron una vigilancia. Al notar la presencia de los uniformados, el acusado intentó una fuga desesperada pero fue reducido y capturado a los pocos metros.

El hombre quedó a disposición de la Justicia bajo el cargo de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo".

La causa está en manos del fiscal Gonzalo Ferreiros y el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción. Mientras tanto, la adolescente recibe acompañamiento psicológico y asistencia de organismos de Niñez y Género.