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Viernes, 24 de abril de 2026

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ABERRANTE

Lo denunciaron por abusar de su hija pequeña y terminó preso luego de 5 años

El caso ocurrió en la zona noroeste del Gran Buenos Aires y la terrible situación había sido denunciada por la madre de la víctima. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre, que era buscado por haber violado a su hija, de nueve años, fue detenido por los pesquisas policiales en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 42 años, resultó apresado en el cruce de las avenidas Doctor Ricardo Balbín (la ruta provincial 23) y Presidente Juan Domingo Perón.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- del departamento judicial local.

La denuncia de la madre

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 26 de abril de 2021 por la madre de la víctima, de 41 años, quien narró que la niña era ultraja por su progenitor.

En la actualidad, la menor agredida tiene 14 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el Juzgado de Garantías N° 5 de los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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