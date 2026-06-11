La desgarradora confesión de Rochi Igarzábal sobre el abuso sexual que sufrió a los 5 años: "La primera vez..."

Durante los últimos días, Rochi Igarzábal se convirtió en una de las voces más resonantes de las redes sociales tras compartir una revelación tan dolorosa como valiente.

En un contexto atravesado por los reclamos contra la violencia de género y una nueva movilización de #NiUnaMenos, la actriz decidió exponer públicamente una historia que mantuvo guardada durante años.

Lo que comenzó con una publicación cargada de emoción derivó en una profunda conversación donde la ex Casi Ángeles se animó a ponerle palabras a uno de los capítulos más difíciles de su vida: el abuso sexual que sufrió cuando tenía apenas cinco años.

El mensaje que rompió años de silencio

La primera señal llegó a través de sus redes sociales. Con una frase breve, pero cargada de significado, Rochi dejó entrever el dolor que la acompañó desde la infancia.

"Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están", escribió.

Ese mensaje abrió paso a una confesión que conmovió a miles de personas. Allí reveló que el abuso fue cometido por alguien cercano, una persona que formaba parte de su entorno de confianza.

Además, compartió algunas de las consecuencias que arrastró durante gran parte de su vida.

"Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo", expresó.

La publicación rápidamente se viralizó y generó una enorme cantidad de mensajes de apoyo, aunque en ese momento la actriz eligió no profundizar sobre el tema.

Una entrevista atravesada por la emoción

Días después de aquella revelación, Rochi decidió hablar más extensamente en una charla con Sofi Calvo para el canal de YouTube de Hispa.

El adelanto de la entrevista comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la sinceridad de su relato. Lejos de los discursos preparados, la actriz se mostró vulnerable al reconstruir recuerdos que todavía hoy le resultan difíciles de afrontar.

El recuerdo que nunca pudo borrar

Uno de los momentos más impactantes de la conversación llegó cuando intentó reconstruir la primera situación que conserva en su memoria.

"Me acuerdo que la primera vez que sucedió yo me hice la dormida. Estaba sola en la casa con esa persona", recordó.

A partir de allí, describió cómo durante años convivió con imágenes aisladas y recuerdos incompletos que aparecían una y otra vez en su mente sin terminar de encajar.

Mientras intentaba explicar esas sensaciones, la emoción terminó por ganarle.

La frase que la quebró en plena entrevista

Al profundizar sobre aquellos recuerdos, Rochi se detuvo en una imagen puntual que todavía la persigue.

"Esas que yo tenía como recuerdos en mi cabeza, medio difusos, de ver mis manos chiquititas, con mi ropa interior...", alcanzó a decir antes de romper en llanto.

La escena reflejó la intensidad de un trauma que continúa presente pese al paso de los años y que todavía genera un fuerte impacto emocional cuando vuelve a revivirlo.

La confusión que marcó su proceso

Otro de los aspectos más conmovedores de su testimonio fue la manera en que describió las dudas que tuvo durante mucho tiempo respecto a lo sucedido.

La actriz explicó que convivió durante años con preguntas que le impedían comprender completamente lo que había vivido.

"En un momento decía, ¿Será que me lo imaginé?", confesó.

Sus palabras pusieron de manifiesto una realidad que atraviesan muchas víctimas de abuso infantil: la dificultad para procesar experiencias traumáticas, especialmente cuando ocurren a edades tan tempranas.

Un testimonio que generó impacto y reflexión

La historia de Rochi Igarzábal trascendió rápidamente el plano personal. Su decisión de hablar abrió un espacio de reflexión sobre las secuelas que dejan los abusos en la infancia, el peso del silencio y las dificultades que enfrentan muchas víctimas para contar lo ocurrido.

Al compartir una experiencia tan dolorosa, la actriz no solo logró visibilizar una problemática que afecta a miles de personas, sino que también encontró una manera de transformar años de sufrimiento en un mensaje de conciencia y acompañamiento.

Con una sinceridad conmovedora, Rochi convirtió una de las páginas más oscuras de su historia en un relato que invita a escuchar, comprender y no mirar hacia otro lado frente a una realidad que muchas veces permanece oculta.