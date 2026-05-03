Reencuentro de "Casi Ángeles" en la fiesta de boda de Rochi Igárzabal: todas las fotos

Rochi Igarzábal, actriz y cantante solista, se casó con el productor Milton Cámara tras más de diez años de relación y una hija en común, Lupe (9). La ceremonia fue sencilla, con pocos invitados y mucha emoción contenida. Fue en la fiesta de boda que estuvieron presentes los actores de "Casi Ángeles", novela juvenil de la cual Rochi formó parte, acompañados de sus respectivas parejas.

Rochi Igarzábal con Gastón Dalmau en la fiesta de su boda. (Instagram/@gastondalmau).

Según La Pavada de Diario Crónica, el sábado 2 de mayo se casó en un salón de San Fernando, Verne Buena Vista, Rochi Igarzábal con Milton Cámara, su pareja desde hace 12 años, y papá de su hija Lupe.

Cachete Sierra, Gastón Dalmau y Victorio D'Alessandro en la fiesta de boda de Rochi Igarzábal. (Instagram/@gastondalmau).

Entre los "Casi ángeles" invitados, Victorio D'Alessandro; Gastón Dalmau; Agus "Cachete" Sierra y su novia Fiorella Giménez; Emilia Attias y Guillermo Freire; Mery del Cerro y su marido, Meme Bouquet;y Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Rochi Igarzábal con Cachete Sierra y Gastón Dalmau en la fiesta de su boda. (Instagram/@gastondalmau).

También estaban invitados Cande Vetrano y Andrés Gil, pero no asistieron a la fiesta, ya que la actriz estuvo en Río de Janeiro por el show de Shakira.