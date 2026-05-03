El enojo de la novia de Nico González ante los rumores de embarazo: "No entiendo..."

Nico González estuvo en el centro mediático, no solo por su lesión deportiva, sino también por su vida personal. Ocurre que Pilar Smith aseguró que su pareja, Ludmila Isabella, estaba embarazada de cinco meses del primer hijo del futbolista del Atlético de Madrid y Selección Argentina. Sin embargo, la modelo lo desmintió rotundamente y expresó su enojo al respecto.

Lejos de confirmar la noticia, Ludmila negó que fuera cierta esa información en diálogo con Ángel de Brito, quien le había mandado un mensaje para confirmar el dato que tenía su panelista. Según explicó la joven, no está esperando un hijo y los rumores que circularon en los medios "son falsos".

La pareja de Nico González y Ludmila Isabella. (Instagram/@ludisabella).

"Es todo mentira, no entiendo quién desparramó esa información falsa. No sé de dónde sacaron lo del embarazo. Estamos muy bien con Nico. Vamos despacio formando algo lindo y sano, y priorizando siempre a mi hijo", leyó el conductor el mensaje.

Asimismo, la influencer también se refirió al conflicto que mantiene con su expareja, Lautaro Acosta, con quien tiene un hijo en común. Al respecto, fue contundente: afirmó que muchas de las cosas que se dijeron "no son ciertas" y que están lejos de serlo en la vida real.

"Con la familia de mi ex siempre me llevé bien, sin abogados de por medio. Los quiero mucho y jamás tendría un problema con ellos. Son familia. Todos priorizamos el bienestar de Benicio", sostuvo Ludmilia Isabella, dando por cerrado el tema.