Nico González se lesionó a pocos días del Mundial 2026 y hay preocupación en la Selección Argentina y en el Atlético Madrid

Nico González encendió las alarmas de Atlético de Madrid y la Selección Argentina. Es que el delantero sufrió una lesión muscular y podría perderse todo lo que queda de la temporada, entre la que está la serie contra Arsenal por las semifinales de la Champions League.

Según informó ' Cadena Cope' , el atacante se lesionó (aún no trascendió la zona afectada) en el entrenamiento de este martes por la mañana y estaría entre "tres y cuatro semanas de baja".

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De esta manera, Nico González se perderá la llave contra el elenco inglés por la Champions (la ida se juega este miércoles en Madrid) y los duelos ante Valencia, Celta de Vigo, Osasuna y Girona por La Liga, por lo que podría regresar recién en la última fecha frente a Villarreal o en una hipotética final por la Orejona (el 30 de mayo en Budapest).

Recordemos que Nico González se perdió el Mundial 2022 por un desgarro en los días previos al inicio de la competencia en Qatar. Ahora, una nueva lesión muscular vuelve a complicarlo a pocos días de la Copa del Mundo de 2026 y, por el momento, es una incógnita.