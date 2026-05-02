Wanda Nara armó un grupo de trabajo explosivo en "¿Querés ser mi hijo?" y sus compañeros son sus ex o sus "casi algo..."

Wanda Nara sorprendió en las últimas semanas, haciendo su debut actoral, primero como protagonista de una serie vertical junto a su exmarido, Maxi López, y ahora iniciando el rodaje de la película "¿Querés ser mi hijo?", que también la tendrá estelarizando junto a Agustín Bernasconi (con quien tuvo un affaire real en el pasado). Más allá de sus vínculos personales, la empresaria es parte de un gran grupo de trabajo. La ficción es una comedia romántica que ya tiene primeras imágenes oficiales y promete romance, enredos y humor.

La historia sigue a Lucía, el personaje de Wanda: una mujer de 40 años que, tras una infidelidad, vuelve a su viejo departamento y le propone a su vecino de 23 (Bernasconi) simular ser su hijo para una entrevista laboral.

Información de La Pavada de Diario Crónica: buen grupo de trabajo armó Wanda Nara con sus galanes Jean-Pierre Noher, Agustín Bernasconi y el productor y coach Pablo Ini en el rodaje de "¿Querés ser mi hijo?", dirigidos por Hernán Guerschuny (muchas horas). Todos están cómodos en un hotel cinco estrellas de Montevideo. Suelen comer en el restaurante del lugar. Las caminatas son clave: van Wanda y su asistente Nat con Agustín y Pablo Ini. Ella, fiel a su estilo, pide entraña con ensalada. La química detrás de cámara es tan potente como la que se ve en las fotos.

Recientemente se publicaron las primeras imágenes oficiales del debut de Wanda como protagonista de cine. Además de Bernasconi, ella comparte pantalla con Jean Pierre Noher y Charo López. La gran noticia es que con Agustín tendrá escenas hot. En una de las fotos, Wanda aparece seria con un vestido rosa claro mirando a Noher en una reunión tensa. En otro plano, la intimidad aflora con un atuendo estampado y gesto emotivo. El vínculo con Javier (Bernasconi) queda retratado en una conversación cargada de tensión y química. Hay hasta una foto grupal en el living de un departamento.

Allí el elenco repasa el guion, comparte risas y muestra una faceta distendida detrás de cámara. El film, que es una remake de una exitosa comedia mexicana, se plantea como una propuesta ágil y fresca. Explora las relaciones intergeneracionales, los enredos derivados de una mentira y la posibilidad de reinventarse después de una crisis sentimental. La premisa promete conflicto y risas. Wanda, mientras tanto, sigue filmando a full. Con este grupo de trabajo, "¿Querés ser mi hijo?" ya es uno de los estrenos más esperados.